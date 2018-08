Peter Florianschütz (SPÖ): „Fußball hat viele Gesichter“: In Wien kicken wir miteinander, nicht gegeneinander

Fußball gegen Fremdenfeindlichkeit

Wien (OTS/SPW-K) - Seit 2010 setzt Wien mit der Veranstaltung „Fußball hat viele Gesichter“ jährlich ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit. Der heurige Cup findet heute, Sonntag, statt. „Der ‚Fußball hat viele Gesichter’-Cup ist inziwschen zu einer Wiener Tradition geworden. Ich gratuliere Petra Bayr zur ‚Erfindung’ der großartigen Veranstaltung. Bei ‚Fußball hat viele Gesichter’ wird klar, warum Wien Menschenrechtsstadt ist. Es geht ums Miteinander, um das Zusammenleben in einer bunten Stadt und schlussendlich auch um Fußball. In Wien kicken wir miteinander, nicht gegeneinander“, so der Menschenrechtssprecher der SPÖ Wien, Peter Florianschütz (SPÖ). Während bei der ersten Veranstaltung bereits über 30 Vereine mitgespielt haben, sind es heute über 100. „Der große Zulauf zu dem Cup unterstreicht den Status von Wien als Menschenrechtsstadt einmal mehr“, so Florianschütz.

