Trauer und Betroffenheit zum Tod Kofi Annans

LHStv. Franz Schnabl würdigt Kofi Annans Wirken weit über sein Ableben hinaus

St. Pölten (OTS) - „Mit tiefer Trauer vernehmen wir den Tod von Kofi Annan. Mit ihm hat eine der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts Abschied von uns genommen“, zeigt sich SPÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl betroffen vom Ableben des früheren UNO-Generalsekretärs. Annan war bis zum Schluss politisch aktiv.

„Mit seiner Ermahnung, Politiker müssen begreifen, dass Wörter aufpeitschen und Explosionen herbeiführen könnten, anlässlich einer Nelson-Mandela-Gedenkfeier Mitte Juli, hat Annan bis zuletzt seinen politischen Scharfsinn gezeigt. Seine Worte werden auch über seinen Tod hinaus Gehör finden und sein Erbe wird weiterhin Einzug in die gegenwärtige Politik erhalten“, verweist Schnabl auf Annans wegweisendes politisches Wirken.

Der aus Ghana stammende Diplomtat stand zwischen 1997 und 2006 an der Spitze der Vereinten Nationen. Annan war der erste Politiker aus dem südlichen Teil Afrikas, der die UNO anführte. 2001 wurde Annan mit dem Friedensnobelpreis für seinen "Einsatz für eine besser organisierte und friedlichere Welt“ ausgezeichnet. Annan war nach seiner UNO-Tätigkeit unter anderem Sondergesandter in Syrien.

Nach kurzer Krankheit starb Kofi Annan am Samstag im Alter von 80 Jahren in der Schweiz. „Annan war eine treibende Kraft des Guten, der die UNO mit unvergleichbarer Würde und Entschlossenheit angeführt hat“, schließt sich Schnabl den Worten des aktuellen UNO-Generalsekretärs Antonio Guterres an.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Johannes Kern

Presse SPÖ-NÖ

0650/3609343

johannes.kern @ spoe.at

www.noe.spoe.at