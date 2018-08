FPÖ-Gudenus: Regierung sorgt mit deutlichem Pensionsplus für Fairness für die österreichischen Pensionisten

SPÖ hat Pensionen jahrelang gekürzt

Wien (OTS) - Die Bundesregierung sorgt mit dem deutlichen Pensionsplus für Fairness für die österreichischen Pensionisten. Mit der kommenden Erhöhung und 1200 Euro Mindestpension werden dank Vizekanzler HC Strache und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein auch zentrale FPÖ-Wahlversprechen für die ältere Generation umgesetzt“, so der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann Mag. Johann Gudenus.



Die jetzt in der Opposition offenbar neu gewonnene Liebe der SPÖ für die Pensionisten sei an Unglaubwürdigkeit und Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten. „Schließlich wurden unter den SPÖ-Kanzlern die Pensionen über die Jahre unter der Inflationsrate angepasst, wodurch die ältere Generation reale Verluste erleiden musste. Das bedeutet konkret, dass es de facto eine Pensionskürzung unter Ägide der SPÖ gegeben hat. Mit der FPÖ in der Regierung gibt es nach den kargen SPÖ-Jahren jetzt wieder eine ordentliche Erhöhung“, betonte Gudenus.





