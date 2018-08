Zwei Polizisten von Randalierer verletzt

Wien (OTS) - Datum: 17.08.2018

Uhrzeit: 10:15 Uhr

Adresse: 6., Naschmarkt

Am 17. August 2018 um 10:10 Uhr wurde der Streifenwagen der Polizeiinspektion Taubstummengasse wegen eines aggressiven und randalierenden Mannes zum Naschmarkt gerufen. Der 40-jährige Tatverdächtige, der den Eindruck einer Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol erweckte, kam aus einem Lokal und pöbelte ohne ersichtlichen Grund ein Parkraumüberwachungsorgan an. Die Frau versuchte zu flüchten, wurde aber vom 40-Jährigen verfolgt und vulgär beschimpft, woraufhin sie die Polizei verständigte. Da der mutmaßliche Täter beim Eintreffen der Beamten äußerst aggressiv war, herumschrie, lautstark und ohne Unterbrechung schimpfte und wild mit den Händen gestikulierte, wurden weitere Polizisten zur Verstärkung angefordert – insgesamt waren sechs Beamten vor Ort. Da der Mann sein Verhalten trotz zahlreicher Abmahnungen nicht einstellte, wurde ihm die Festnahme angedroht. Plötzlich kam er auf einen Beamten zu und versetzte ihm einen derart heftigen Stoß in den Brustbereich, dass dieser gemeinsam mit dem Tatverdächtigen stürzte. Ein weiterer Polizist, der unmittelbar daneben stand, wurde ebenfalls zu Boden gerissen. Der darauffolgenden Festnahme widersetzte sich der Randalierer heftig. Zwei Beamte erlitten Prellungen, Schürfwunden und Hämatome. Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurde beim Festgenommen ein Portionssäckchen Kokain vorgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verletzung des öffentlichen Anstands und ungebührlicher Lärmerregung angezeigt und befindet sich in Haft.

