Tatverdächtiger stiehlt Handtasche nach Ablenkungsmanöver

Wien (OTS) - Datum: 17.08.2018

Uhrzeit: 10:45 Uhr

Adresse: 1., Kohlmarkt

Am 17. August 2018 um 10:45 Uhr wurde die Wiener Polizei wegen eines Diebstahls in eine Konditorei am Kohlmarkt gerufen. Eine 77-jährige Frau war in Begleitung ihres Gatten zu Gast in dem Lokal und nahm mit ihm gemeinsam an der Bar Platz. Ihre Handtasche legte sie neben sich auf einen Barhocker. Als die 77-Jährige auf die Toilette ging, setzte sich ein 34-jähriger Tatverdächtiger zum Ehegatten und verwickelte ihn in ein Gespräch, wobei er mit einem Stadtplan nach dem Weg fragte. Den Moment der Ablenkung nützte ein zweiter bislang unbekannter mutmaßlicher Täter, um die Handtasche zu stehlen. Als die 77-Jährige von der Toilette zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, verständigte sie die Polizei, wobei ein Security des Lokals die Flucht des 34-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten verhinderte. Der Tatverdächtige bestritt jegliche Beteiligung an der Tat. Weil der Tathergang jedoch von einer Videokamera festgehalten wurde und unter dem Barhocker des 34-Jährigen zwei weitere gestohlene Kreditkarten gefunden werden konnten, die er offenbar beim Eintreffen der Polizei fallen hatte lassen, wurde er festgenommen und wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Sein mutmaßlicher bislang unbekannter Mittäter ist noch flüchtig.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at