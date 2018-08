Schieder: Faire Pensionsanpassung gefordert – Plus 4 Prozent für Mindest- und Kleinstpensionen, Deckelung bei Luxuspensionen

Wirtschaftsaufschwung darf bei PensionistInnen nicht Halt machen

Wien (OTS/SK) - Der gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zeigte sich am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst gespannt, „was diese Regierung in Sachen Pensionsanpassung vorlegen wird“. Die bisher veröffentlichten Eckpunkte könnten jedenfalls nicht als fair bezeichnet werden. „Der Wirtschaftsaufschwung darf bei den Pensionistinnen und Pensionisten nicht Halt machen. 2,1 Prozent Erhöhung ist daher gewiss nicht genug. Die SPÖ fordert deshalb für Mindest- und Kleinstpensionisten eine Erhöhung von 4 Prozent. Pensionen bis 1.500 sollen mindestens um 3 Prozent erhöht werden und bei Luxuspensionen über 5.000 Euro soll endlich ein Deckel eingezogen werden“, bekräftigt Schieder. ****

„Als einer der reichsten Staaten der Welt sollte man unseren Seniorinnen und Senioren durchaus mehr gönnen als das, was die Regierung bisher verlautbart hat – umso mehr in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs. Ich sehe keinen Anlass, sich der älteren Generation gegenüber schäbig zu verhalten“, sagte Schieder. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at