FP-Huber/Mitmasser: NÖ Landwirtschaft vor dem Aus!

FPÖ NÖ fordert Schulterschluss von Bund und Land zur Rettung der Bauern

St. Pölten (OTS) - „Die heimische Landwirtschaft ist dem Ende nahe und das Bauersterben schreitet unaufhaltsam voran“, warnt FPÖ-Klubobmann LAbg. Ing. Martin Huber. Die aktuelle Dürrekatastrophe bringt die Bauern in eine weitere dramatische Situation. „Durch die Hitze und die ausbleibenden Niederschläge gibt es bereits jetzt massive Ernteausfälle und unglaubliche Schäden“, bestätigt der freiheitliche Landeskammerrat Manfred Mitmasser. Die FPÖ NÖ spricht sich für einen starken Schulterschluss von Bund und Land aus, um den Bauernstand und vor allem „unsere kleinstrukturierte in Familienhand befindliche Landwirtschaft“ zu retten.

Die Freiheitlichen verweisen besonders auf die dramatische Futtersituation. „In Folge der Dürre herrscht ein schwerwiegender Futtermangel und die Qualität des vorhandenen Futters ist mehr schlecht als recht. Dadurch sind auch die Preise für Schlachtrinder im Sturzflug. Für unsere Bauern ist das die reinste Katastrophe“, erklärt Mitmasser. Waldbauern stehen vor der Gefahr von Waldbränden und erleben durch die Schäden des Borkenkäfers ihre schwersten Stunden. Hinzu kommen die Milchpreise, die längst im Keller sind und die heimischen Milchbauern seit Jahren nicht mehr kostendeckend arbeiten können.

In einer schweren Krise befindet sich auch die Landwirtschaft bei den Zuchtrindern. „Die Türkei hat als größter Markt schlicht einen Ankaufstopp von Zuchtkalbinnen aus Österreich verhängt“, erklärt Huber. Es gibt nicht ausreichend Futter, die Preise sind in allen Bereichen am Tiefpunkt, Bauern sind gezwungen Vieh zu verkaufen, wofür es wiederum keine Abnehmer gibt und bei vorhandenen Produkten liegen die Preise unter den Erzeugerkosten. „Wir müssen unseren Landwirten sofort unter die Arme greifen, damit unsere Landsleute auch weiter mit qualitativ hochwertigen Produkten versorgt werden können“, so Huber und Mitmasser.

