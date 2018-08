Frischer Wind - Das Next Generation Tourism Camp

5. und 6. Oktober 2018 - in Salzburg Stadt & am Kitzsteinhorn

Junge Unruhestifter aus Tourismus und Gastronomie fühlt Euch angesprochen!



Lasst Euch inspirieren im neuesten BarCamp von und für die Next Generation im Tourismus.

In eineinhalb Tagen erlebt Ihr ein hochkarätiges Programm zu Themen wie

Start-ups, frische Trends und Business Angels

Unternehmensnachfolge

Next Generation Initiativen, Destinationsentwicklung und mehr …



Wir stoßen die Türen auf für frischen Wind im Tourismus!

Ziele von Frischer Wind

Geballtes Fachwissen und interessante Erfahrungen von jungen Anpackern der Branche, dazu Kontaktpflege mit Kollegen und Gleichgesinnten. Wie es sich für ein BarCamp gehört, steht der Austausch dabei im Vordergrund. Interessante Themen zur gemeinsamen Diskussion werden auch von den Teilnehmern eingebracht.

Gemeinsam mit den Tourismus-Spezialisten Adam & Partner und Destination LAB aus Norddeutschland lädt Kohl & Partner zum ersten Next Generation Tourism Camp „Frischer Wind“. Mit frischen Perspektiven von der Küste bis in die Berge und Locations wie dem Kitzsteinhorn und dem Kaffeehaus Coffee Press legen wir die Basis sowohl für große Visionen als auch für kritische Reflexion. Je nachdem, wie der Wind gerade bläst. Kurzum: Luftige eineinhalb Tage, die Ihr nicht verpassen solltet!



Der Ablauf

5. Oktober im Kaffeehaus "Coffee Press" in Salzburg

14:00 – 15:30 Begrüßung und Keynotes zu den Themen Unternehmensgründung und frische Trends

15:30 – 18:30 BarCamp zu ausgewählten Themen (werden von den Teilnehmern festgelegt) und Fingerfood

Zu fortgeschrittener Stunde: Optionaler „Absacker“ im Salzburger Nachtleben



6. Oktober in der Bergstation des Kitzsteinhorns

8:00-10:30 Fahrt mit dem Shuttlebus vom Salzburger Bahnhof zum Kitzsteinhorn und Bergfahrt

10:30-12:00 Keynotes zu den Themen Next Generation, Destinationsentwicklung und Unternehmensnachfolge

12:00-14:30 BarCamp zu ausgewählten Themen (werden von den Teilnehmern festgelegt) und gemeinsames Mittagessen

14:30-16:00 Fahrt nach Zell am See mit Zeit zum Flanieren

16:00-18:00 Shuttle zurück zum Salzburger Bahnhof mit Zwischenstopp am Flughafen



Ein Vorgeschmack auf die „Anpacker“ und Keynotes



Thomas Stranig



Gründer und Geschäftsführer BWS sowie der BWS.INVEST ist Serialentrepeneur und engagierter Business Angel

Seit 25 Jahren gilt Thomas Stranig als gefragter Experte zu den Themen Innovation und strategische Markenentwicklung - mehr als 280 Projekte zeugen von seiner Kompetenz. Kunden wie Saalbach, die ÖHV, rentastic oder Steinbach, vertrauen auf seine Erfahrung und seine Hands-on-Kraft. Mit seiner Herangehensweise, die immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt, unterstützt er auch Jungunternehmer mit Rat und Tat.

Stefanie Mayr



Geschäftsführerin TVB St. Johann

„Mit unserer Branche ist es wie mit Lakritze – entweder man liebt sie oder man hasst sie. Etwas dazwischen gibt es glaub ich nicht wirklich.“

Nach ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin in Saalbach lebt Stefanie Mayr ihre Leidenschaft in Sankt Johann als Geschäftsführerin aus – ein Heimspiel.

Marco Pollandt



Gründer und Geschäftsführer Riding Dinner

„Zuerst musst du herausfinden, was dich wirklich antreibt.“

Mit Hintergrund in der Luxusgastronomie und Hotellerie gründet Marco Pollandt gemeinsam mit Raimund Novotny 2017 das erste Fiaker-Restaurant der Welt. Der Genussfiaker von Riding Dinner kombiniert klassische Kutschenfahrten mit typisch wienerischer Kulinarik - und expandiert bereits nach Salzburg.

Wir freuen uns, mit Dir zu diskutieren und auf das Know-how sharing!



