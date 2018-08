Aviso: 10. „Fußball hat viele Gesichter“-Cup in Hietzing

Wien (OTS/SPW) - Wien, in all ihren Einrichtungen und Angeboten, in ihrer Vielfältigkeit und Weltoffenheit würde nicht funktionieren, wenn es nicht die tatkräftige Mithilfe von Menschen mit Migrationshintergrund gäbe. Den Wienerinnen und Wienern dies zu vermitteln als auch Migrantinnen und Migranten aus der Anonymität in die Individualität zu bringen, ist die Idee hinter der „Viele Gesichter-Reihe“.

"Uns geht es bei 'Fußball hat viele Gesichter' darum, die positiven Seiten des Zusammenlebens zu zeigen und gemeinsam mit vielen Teams, Fußballerinnen und Fußballern aber auch mit den Fans ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung zu setzen." Mit diesen Worten ladet SPÖ-Nationalrätin Petra Bayr heuer bereits zum zehnten Mal zum "Fußball hat viele Gesichter"-Cup ein.

„Bereits über hundert Wiener Fußballklubs der unterschiedlichen Ligen kicken für das respektvolle Miteinander. Der 'Fußball hat viele Gesichter'-Cup zeigt keine Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, sondern er zeigt Wienerinnen und Wiener und Fußballerinnen und Fußballer. Ich freue mich besonders auf spannende und faire Spiele“, meint Gemeinderat Gerhard Schmid.

"Wir zeigen dem Rassismus und der Menschenfeindlichkeit nicht nur am Fußballplatz die rote Karte! Beim Sport wie auch im restlichen Leben geht es darum, welche Leistungen jemand erbringt, wie das Miteinander klappt und nicht um die Frage, wo jemand oder dessen Eltern geboren wurde", ist Turnierorganisator Bernd Herger überzeugt.

Heuer freuen wir uns besonders auf "Kicken ohne Grenzen", "Special Violets" - das Special Need Team der Wiener Austria, "Flucht nach Vorne", "Die Junge Generation der SPÖ Wien" und viele andere.

VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. Weitere Informationen unter https://www.facebook.com/vielegesichter/

Der zehnte "Fußball hat viele Gesichter"-Cup

Datum: Sonntag, 19. August, 10:30 (Finalspiele um 14:30)

Ort: ASV 13 Platz, Linienamtsgasse 7, 1130 Wien (Eingang auch über Grenzgasse)

