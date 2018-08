Korrektur: FPÖ-Gudenus: Schieder als neuer Wedding Planner?

Wien (OTS) - „Es ist ja wohl an Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten, wenn Schieder meint er könne sich nun schon anmaßen sich in die Hochzeitseinladungen von Privatpersonen einzumischen und daraus eine Staatskrise zu kreieren“, erklärte der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann Mag. Johann Gudenus hinsichtlich der heutigen Kritik des SPÖ-Abgeordneten Schieder an der Teilnahme des russischen Präsidenten Putin an der Hochzeit der Außenministerin Karin Kneissl.



„Da frage ich mich schon, ob Schieder nun, da es mit dem Bürgermeisteramt in Wien nichts geworden ist, versucht sich ein neues Standbein als Wedding Planner aufzubauen. Oder vielleicht versucht die SPÖ auch nur ihre derzeit leeren Kassen wieder zu füllen, indem sie eine kostenpflichtige Begutachtung für private Veranstaltungen einführen will?“, so Gudenus.



„Ich würde Herrn Schieder auf jeden Fall raten, anstatt private Feiern für seinen Wunsch nach Medienaufmerksamkeit zu missbrauchen und sich dabei als ,Hochzeitsschreck‘ zu versuchen, sich lieber um die Skandale in der Wiener SPÖ zu kümmern, die von Milliardenpleiten im Wohnbau und Gesundheitswesen gezeichnet sind. Damit wäre den Bürgern bei weitem mehr geholfen und seiner Aufgabe als gewählter Mandatar mehr gedient“, betonte Gudenus.

