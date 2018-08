SPÖ-Wagner: FPÖ liegt bei Bäderschließung in KWP-Haus komplett daneben

Wien (OTS/SPW-K) - "Wer ahnungslos ist, sollte nicht auch noch per Presseaussendung darauf aufmerksam machen“, sagt SPÖ-Gemeinderat Kurt Wagner zu den Wortmeldungen der FPÖ zur Schließung eines Schwimmbads im Haus Gustav Klimt des Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP). „Den rund 20 BewohnerInnen, die das Bad zuletzt genutzt haben, hat das KWP Jahreskarten in Wiener Bädern inklusive Transfer zur Verfügung gestellt", sagt Wagner. "So können sie weiter bequem und vom Haus Gustav Klimt organisiert schwimmen gehen". Mit externen Schwimmgruppen laufen Gespräche. „Was das mit Flüchtlingen und Migration zu tun haben soll, weiß nur die FPÖ“, so der Gemeinderat.

Die Schließung des Bades im KWP-Haus in Penzing stand wegen hoher Kosten für Instandhaltung und Betrieb schon länger in Raum, entsprechende Überlegungen wurden auch den externen NutzerInnen kommuniziert. Eine notwendige Generalsanierung würde rund eine Million Euro kosten, was wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen sei. Ähnliche Einrichtungen in anderen Häusern wurden deshalb bereits vor geraumer Zeit geschlossen.

Für die BewohnerInnen habe das KWP Jahreskarten in mehreren Wiener Bädern inklusive Transfer zur Verfügung gestellt, so Wagner. Weiters stehe die KWP-Geschäftsführung in laufendem Austausch mit den externen NutzerInnen bezüglich Ausweichmöglichkeiten, die BewohnerInnen und Anrainer werden in die Überlegungen bezüglich einer Nachnutzung eingebunden. „Mit Ergebnissen ist in der kommenden Woche zu rechnen. Der Vorwurf, die Stadt lasse Alte, Mütter und Babys im Stich ist schlicht falsch und zeigt einmal mehr, auf welch niedrigem Niveau sich die FPÖ bewegt“, schließt Wagner.

