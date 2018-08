SPÖ startet Social-Media-Kampagne zum neuen Parteiprogramm

Sucher, Lercher: Mit Countdown „50 gute Gründen wofür es sich lohnt ...“ bis zum Parteitag Bevölkerung zeigen, wofür es sich lohnt gemeinsam mit der SPÖ die Zukunft zu gestalten.

Klagenfurt (OTS) - „50 gute Gründe wofür es sich lohnt … gemeinsam mit der SPÖ unsere Zukunft zu gestalten!“ Mit dieser heute von der SPÖ-Kärnten aus gestarteten Social-Media-Kampagne will die SPÖ auf die Schwerpunkte des neuen Zukunftsprogrammes aufmerksam machen und inhaltlich informieren. Das geben Bundesgeschäftsführer Max Lercher und Kärntens SPÖ-Landesgeschäftsführer heute gemeinsam bekannt.

Entworfen und koordiniert wurde die Kampagne von Suchers Team der SPÖ-Kärnten. „Unter Vorsitz von Landeshauptmann Peter Kaiser hat sich die SPÖ-Kärnten vor allem auch im Bereich der digitalen Kommunikation und Kampagnenfähigkeit eine Vorreiterrolle erarbeitet“, begründet Lercher. Er verweist unter anderem auf die erfolgreiche digitale Landtagswahlkampfkampagne „100 gute Nachrichten“ und die SPÖ-Kärnten-App, die als Instrument nun auch der Bundes-SPÖ und anderen Landesorganisationen als Vorbild dient.

Unter dem Slogan „50 gute Gründe wofür es sich lohnt …“ wird das Zukunftsprogramm der Bevölkerung leicht verständlich aufgearbeitet. „Die Kampagne soll aufzeigen, wofür es sich lohnt, gemeinsam mit der SPÖ die Zukunft zu gestalten. Ab heute werden 50 Tage lang, genau bis zum Parteitag, der am 6. und 7. Oktober in Wels stattfindet, auf Facebook, Twitter und Instagram sowie in der SPÖ-Kärnten-App Schwerpunkte aus dem SPÖ-Zukunftsprogramm vorgestellt“, erklärt Sucher.

Beide, Lercher und Sucher, unterstreichen, dass das neue Programm in einem partizipativen Prozess, an dem sich unabhängig von Parteimitgliedschaft jeder und jede beteiligen konnte, sowie von Mitgliedern des Parteivorstandes, der Fach- und Nebenorganisationen und einer abschließenden Mitgliederbefragung entstanden ist.

Die guten Gründe zum Herunterladen findet man täglich aktuell auf: http://bit.ly/50gutegründe

https://kaernten.spoe.at/

