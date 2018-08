„kulturMontag Spezial“ aus Leeuwarden am 20. August

Porträt der Europäischen Kulturhauptstadt 2018 um 22.25 Uhr in ORF 2 – danach Doku „Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie“

Wien (OTS) - Still, schön und wenig bekannt: Das friesische Leeuwarden im Norden der Niederlande ist – gemeinsam mit dem maltesischen Valletta – Europäische Kulturhauptstadt 2018. Clarissa Stadler und Werner Horvath haben sich für eine „kulturMontag“-Spezialausgabe am 20. August 2018 um 22.25 Uhr in ORF 2 in Friesland umgesehen und berichten über das Kulturprogramm der Region, denn nicht nur deren Hauptstadt, sondern die ganze Provinz ist Bühne. Anschließend steht um 23.00 Uhr die Dokumentation „Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie“ anlässlich des 100. Geburtstags des Ausnahmekünstlers auf dem Spielplan.

Beharrlichkeit und ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn gelten als friesische Markenzeichen. Friesland ist die eigenständigste der zwölf Provinzen und „Frysk“ ist die zweite offizielle Sprache der Niederlande. Mit Originalität wollen die Organisatoren der Kulturhauptstadt zeigen, dass Kultur ein Mittel für den Wandel sein kann.

Die Eigenständigkeit Leeuwardens ist auch bei ihren berühmtesten Einwohnern ersichtlich: Der „kulturMontag“ erzählt anhand einer Ausstellung im „Fries-Museum“ von der berüchtigten „nackten“ Spionin Mata Hari – und vom Meister der Täuschung: Maurits Cornelius Escher. Kunst soll auch im Kampf gegen den Klimawandel punkten: Mit dem Projekt „11 Fountains“ will man dem globalen Phänomen trotzen. Die „Elf-Städte-Tour“ ist der berühmte 200 Kilometer lange Eislauf-Marathon, der über zugefrorene Wasserläufe führt und 1997 zuletzt stattfand. Im Kulturjahr haben elf internationale Künstler die elf Städte wieder symbolisch durch Brunnen verbunden – als kulturelles Zeichen der Gemeinschaft.

Als Kulisse für ungewöhnliche Landschaftskunst dient das Watt, das 2009 zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Das Wattenmeer gehört zur natürlichen Umgebung der Friesen, die quasi mit einem Bein im Wasser, zwischen Watt und einem Geflecht aus Kanälen, Flüssen und Seen leben. Unter dem Titel „Sense of Place“ sollen in den nächsten Jahren visionäre Ideen umgesetzt werden. Für „Ideen-Fabrikant“ Joop Mulders war das Kunstfestival „Oerol“, das er 1982 auf der westfriesischen Insel Terschelling gegründet hat, sein Versuchslabor für das Kunstprojekt am Deich.

Dokumentation „Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie“ (23.00 Uhr)

Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein zeigt der ORF im Rahmen eines Programmschwerpunkts (Details unter presse.ORF.at) das von Thomas Steinaecker gestaltete Filmporträt „Leonard Bernstein – Das zerrissene Genie“. Darin hat sich der Regisseur auf die Suche nach einem Gesamtbild des Multitalents gemacht – im Spannungsfeld zwischen Erfolgen und Flops, im Ringen um seine Rolle als Komponist und Dirigent und in der Auseinandersetzung mit der Politik seiner Zeit und seinem eigenen humanistisch-liberalen Anspruch. Der Film fokussiert auf die weniger bekannten und späten Werke Bernsteins – auf sein Musiktheaterstück „Mass“, das Musical „1600 Pennsylvania Avenue“ und auf die letzte Oper „A Quiet Place“.

Entstanden ist ein eindringliches Filmpanorama Bernsteins: Rückblicke zeigen seine großen Erfolge, die gefeierten Mahler-Dirigate und sein Engagement für die „Young People’s Concerts“ ebenso wie seine Arbeit mit jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern.

