Stürmische Zeiten: Viele Wege – ein Ziel.

TÜV AUSTRIA Qualitätstag am 18.10. im Palais Niederösterreich

Wien/Niederösterreich (OTS) - Bei der Bewältigung von Krisen und komplexen Aufgabenstellungen im betrieblichen Alltag gibt es viele Wege, die zum Ziel führen. Die dafür erfolgversprechendsten beleuchtet der Bildungshöhepunkt für Qualitätsmanagement-Verantwortliche, der TÜV AUSTRIA Qualitätstag am 18. Oktober im Palais Niederösterreich.



Viel Druck – wenig Zeit

Mit Druck und Überforderung in Zeiten einer sich immer schneller ändernden Welt umzugehen, ist im Berufs- als auch Privatleben oft schwierig. Einen Weg aus vermeintlich festgefahrenen Situationen zu finden, gilt als schier unüberwindbar und kann zu chronischer Überbelastung führen. Auf alternative Lösungsansätze abseits von konventionellen Leadership-Methoden setzt der Wirtschaftspsychologe und Mentor von Top-Managern Dr. Othmar Hill (Gründer von HILL International). Seine praktischen Erfahrungen aus über 40-jähriger Beratungstätigkeit hat er kürzlich in seinem Buch „Mein Kompass für stürmische Zeiten – in Beruf und Privatleben“ zusammengefasst. Als Key Note Speaker stellt er den Qualitätsmanager/innen Werkzeuge vor, die helfen, sich den eigenen existenziellen Herausforderungen mutig zu stellen.



Praxisgerechte Lösungen zur Krisenbewältigung liefert auch Ronald Schranz (Partner, Head of Office Brunswick Austria GmbH) mit seinem Vortrag über „Qualitätsmanagement und Krisen“.

Viele Verträge – eine Strategie

Sich in einer immer dichter werdenden Vertragslandschaft zurecht zu finden, stellt für viele Unternehmen ebenfalls eine große Herausforderung dar. Ob und welche Vorteile Unternehmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe haben, die nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2015 zertifiziert sind, stellt Jürgen Unger (Bereichsleiter bei der Bundesbeschaffung GmbH) vor. Er berät Organisationen und Unternehmen bei der Abwicklung von Vergabeverfahren und weiß, worauf es in rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ankommt. Den Besucher/innen des TÜV AUSTRIA Qualitätstages präsentiert er ein proaktiv gelebtes Qualitätsmanagementsystem als Überlebensstrategie.

Viel erlebt – viel erreicht

Ein Qualitätsmanagementsystem von Grund auf einzuführen, bedarf vieler Anstrengungen. So müssen z. B. Geschäftsprozesse definiert und gegebenenfalls neue Systeme zur ordnungsgemäßen Dokumentation geschaffen werden. Welchen Weg der Fonds Soziales Wien zur Erlangung des Qualitätsmanagement-Zertifikats gegangen ist, legt Mag. (FH) Patricia Leonhardsberger in ihrem Praxisbericht dar. Sie erzählt, was die Organisation bei der Einführung erlebt hat und welchen besonderen Herausforderungen sie sich stellen musste: Alternative Perspektiven zur Zielerreichung und hilfreiche Umsetzungstipps für die Praxis können die Qualitätsmanagement-Verantwortlichen sicher auch hierbei mit nach Hause nehmen.

TÜV AUSTRIA Qualitätstag

18.10.2018, Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien Programm und Anmeldung: www.tuv-akademie.at/qt18

Mehr über Qualitätsmanagement: www.tuv.at/managementsystem



Kursangebot der TÜV AUSTRIA Akademie: www.tuv-akademie.at/qm

TÜV AUSTRIA Qualitätstag 18.10.2018

Bei der Bewältigung von Krisen und komplexen Aufgabenstellungen im betrieblichen Alltag gibt es viele Wege, die zum Ziel führen. Die dafür erfolgversprechendsten beleuchtet der TÜV AUSTRIA Qualitätstag am 18. Oktober im Palais Niederösterreich.

Datum: 18.10.2018, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Palais Niederösterreich

Herrengasse 13, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/qt18

TÜV AUSTRIA Qualitätstag 18.10.2018 Branchentreffpunkt und Impulsgeber zugleich: Praxisgerechte Vorträge von Fachexpert/innen. Jetzt anmelden!

TÜV AUSTRIA Group Einfach sicher. Mehr drin.

Rückfragen & Kontakt:

Carina Duchon, BA, Qualitätsmanagement, TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn/Gebirge | +43 (0)5 0454-8198 | carina.duchon @ tuv.at | www.tuv-akademie.at/qt18