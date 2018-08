FPÖ-Ofner: Kärntner SPÖ-Gemeinderat teilt Hetze gegen die Polizei!

Wo bleiben Konsequenzen durch Kärntner SPÖ-Vorsitzenden Kaiser?

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner FPÖ-Bundesrat und Landesparteisekretär Josef Ofner übt heute scharfe Kritik an der Kärntner SPÖ und ihrem Gemeinderat Martin Lampersberger aus Baldramsdorf (Bezirk Spittal an der Drau), der einen Hetz-Beitrag gegen die Polizei auf Facebook geteilt hat. Ofner fordert Konsequenzen durch SPÖ-Vorsitzenden LH Peter Kaiser. „Ich lehne satirische Beiträge gegen die Polizei und alle Einsatzkräfte generell ab, da diese täglich vollen Einsatz für unsere Sicherheit leisten und sich dabei auch in höchste Gefahr begeben und ihr Leben riskieren. Umso schlimmer ist es, wenn solche Hetze von gewählten Vertretern des Volkes geteilt und gutgeheißen wird“, erklärt Ofner.

Konkret hat der SPÖ-Gemeinderat einen Beitrag der Seite „Politische satirische Plakate“ mit dem Spruch „Tatü Tata, A.C.A.B“ (All cops are bastards) geteilt. „Wenn ein SPÖ-Gemeinderat also der Meinung ist, dass alle Polizisten Bastarde sind, dann hört sich der Spaß und die Satire auf! Ich fordere SPÖ-Chef Peter Kaiser auf, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, statt im eigenen Bereich wieder einmal wegzuschauen“, so der FPÖ-Landesparteisekretär. Gerade die SPÖ stelle bei anderen Parteien immer höchste moralische Ansprüche. „Auf dem eigenen linken Auge ist die SPÖ aber blind, da wird sogar Hetze gegen die Polizei toleriert“, kritisiert Ofner abschließend.

