„fidelio“ präsentiert eine Woche mit zwei Klassik-Highlights

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet Klassikfans kommende Woche gleich zwei Highlights: Das „Benefizkonzert der Internationalen Sommerakademie der mdw“ für „Licht ins Dunkel“ wird am 20. August 2018 als Live-Stream aus dem Congress Casino Baden übertragen, gefolgt von der Video-on-Demand-Premiere der Oper „Das Jagdgewehr“ am 21. August von den diesjährigen Bregenzer Festspielen.

Die beiden Klassik-Highlights im Überblick

Montag, 20. August, 19.30 Uhr: „Benefizkonzert der Internationalen Sommerakademie der mdw“ für „Licht ins Dunkel“ live aus dem Congress Casino Baden

Die „isa18“, die 28. Internationale Sommerakademie der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien – bringt auch heuer wieder die Prominenz der Musikwelt mit den talentiertesten jungen Musikerinnen und Musikern aus mehr als 40 Nationen zusammen. Im Rahmen der „isa18“ findet am Montag, dem 20. August, um 19.30 Uhr das traditionelle Benefizkonzert für „Licht ins Dunkel“ im Congress Casino Baden statt, das ORF-Radio NÖ in bewährter Form aufzeichnet. Klassikfans können das Konzert auf „fidelio“ live mitverfolgen. Unter der Leitung von Vladimir Kiradjiev spielen ausgewählte Solistinnen und Solisten gemeinsam mit der Webern Kammerphilharmonie u. a. Werke von Haydn, Mozart, Debussy und Bernstein.

Dienstag, 21. August: „Das Jagdgewehr“ von den Bregenzer Festspielen als Video-on-Demand Premiere

Als Publikumsmagnet mit jährlich mehr als 200.000 Besucherinnen und Besuchern begeistern die Bregenzer Festspiele mit einem vielfältigen Programm und herausragenden Opernproduktionen auf der international größten Seebühne sowie im Festspielhaus. Klassikfans kommen mit „fidelio“ nun in den Genuss einer besonderen Produktion: der Video-on-Demand-Premiere von Thomas Larchers erster Oper „Das Jagdgewehr“ von den diesjährigen Bregenzer Festspielen am Dienstag, dem 21. August, auf www.myfidelio.at. Das Libretto verfasste Friederike Gösweiner nach einer Briefnovelle des japanischen Autors Yasushi Inoue von 1949: Eingebettet in eine Rahmenhandlung erzählen drei Frauen in Briefen die Geschichte einer heimlichen Liebe. Mit Mark Padmore wird einer der bedeutendsten Tenöre unserer Zeit die Rolle des Dichters verkörpern. Die musikalische Leitung übernimmt Dirigent Michael Boder. Regie führt der österreichische Schauspieler und Filmregisseur Karl Markovics, der mit dieser Inszenierung seine mit Spannung erwartete Premiere als Opernregisseur feiert. Klassikfans können „Das Jagdgewehr“ auch nach dem 21. August noch genießen – die Oper ist nach der Premiere in der Rubrik „Klassithek“ verfügbar.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

