ORF III am Wochenende: „zeit.geschichte“ mit zwei Folgen „Österreich I“, Bregenzer Festspiele in „Erlebnis Bühne“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 18. August 2018, setzt ORF III Kultur und Information im Hauptabend die „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich I“ von und mit Hugo Portisch fort. Der „Erlebnis Bühne“-Abend mit Barbara Rett am Sonntag, dem 19. August, steht ganz im Zeichen der Bregenzer Festspiele. So ist zunächst ein „Best of Bregenzer Festspiele“ mit Höhepunkten der vergangenen zwei Jahrzehnte zu sehen, gefolgt von zwei Opernhighlights der diesjährigen Saison: der österreichischen Erstaufführung von „Beatrice Cenci“ und der Uraufführung „Das Jagdgewehr“ als Opernregiedebüt von Filmemacher Karl Markovics.

Samstag, 18. August: „zeit.geschichte“ mit „Österreich I“-Folgen „Verlockung und Gewalt“ (20.15 Uhr) und „Der Sturm bricht los“ (21.55 Uhr), „Sommerkabarett: Andrea Händler: Diskret – Eine Peepshow“ (23.30 Uhr)

Am Samstag präsentiert ORF III einen zweiteiligen „zeit.geschichte“-Abend mit der achten und neunten Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs zwölfteiligen ORF-III-Dokumentarreihe „Österreich I“ über die Erste Republik. Die Dokumentation „Verlockung und Gewalt“ (20.15 Uhr) steht ganz im Zeichen der Vereinnahmung der Österreicher/innen durch den Nationalsozialismus – verlockend war etwa die Vielzahl an Möglichkeiten für Arbeitsurlaube oder die Chance, billig an Güter wie den Volkswagen zu kommen. Gleichzeitig herrscht Zwang: Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation zu sein war beinahe unumgänglich. Die Episode „Der Sturm bricht los“ (21.55 Uhr) rekapituliert die Zeit von November 1938 bis März 1939. Mit der „Reichskristallnacht“ am 9. November 1938 begann der organisierte Terror gegen die jüdische Bevölkerung. Das wahre Gesicht des nationalsozialistischen Regimes wurde immer deutlicher sichtbar und erster Widerstand regte sich von verschiedenen Gruppen in Österreich.

Abschließend ist eine weitere Ausgabe des „Sommerkabaretts“ zu sehen. In „Andrea Händler: Diskret – Eine Peepshow“ (23.30 Uhr) gibt die Kabarettistin Einblick in das Geschehen eines Peepshow-Unternehmens.

Sonntag, 19. August: „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Best of Bregenzer Festspiele“ (20.15 Uhr), „Beatrice Cenci“ (21.20 Uhr) und „Das Jagdgewehr“ (23.10 Uhr)

Anlässlich der Bregenzer Festspiele präsentiert ORF III in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ einen dreiteiligen Bregenz-Abend. Einstimmend steht die Eigenproduktion „Best of Bregenzer Festspiele“ (20.15 Uhr) auf dem Programm, die auf die Höhepunkte vergangener Jahre blickt – von „Tosca“ über „Carmen“ bis „La Bohème“, in der einst der junge Rolando Villazón sein Bregenz-Debüt gab. Danach ist mit der österreichischen Erstaufführung „Beatrice Cenci“ (21.20 Uhr) des deutsch-britischen Komponisten Berthold Goldschmidt eine wahre Opernrarität von den diesjährigen Festspielen zu erleben. Die Inszenierung hat Johannes Erath übernommen, am Pult der Wiener Symphoniker steht Johannes Debus. Nach einem Libretto von Martin Esslin enthält die düstere dreiaktige Familiengeschichte der Titelheldin, einer römischen Patrizierin, alle Zutaten für eine große Oper: Mord, Rache, Gewalt und Unterdrückung. Es singen u. a. Gal James, Christoph Pohl, Dshamilja Kaiser und der Prager Philharmonische Chor. Anschließend zeigt ORF III die Uraufführung „Das Jagdgewehr“ (23.10 Uhr): die erste Oper des Tirolers Thomas Larcher, mit der Filmemacher und Schauspieler Karl Markovics heuer sein Opernregiedebüt gibt. Selbst das Libretto ist ein Erstlingswerk:

Die Tiroler Autorin Friederike Gösweiner hat die Bestseller-Novelle „Das Jagdgewehr“ von Yasushi Inoue adaptiert. Darin lässt Inoue einen Dichter das Leben des Jägers Josuke schildern. Den Part des Dichters verkörpert Robin Tritschler. Weiters wirken u. a. Andrè Schuen, Sarah Aristidou sowie das Solistenensemble Schola Heidelberg mit. Das Auftragswerk der Bregenzer Festspiele wurde vom Ensemble Modern unter der musikalischen Leitung von Michael Boder umgesetzt.

