NEOS Wien/Leopoldstadt startet Umfrage zur Zukunft der Praterstraße

Christian Moritz: „Wie soll es mit der Praterstraße weitergehen?“

Wien (OTS) - „Von der geplanten Umgestaltung bis zum Verdrängungseffekt des Alkoholverbots am Praterstern – über die Praterstraße wird derzeit viel diskutiert. Die große Frage lautet: Wie soll es mit der Praterstraße in Zukunft weitergehen? Wir wollen die Anregungen, Ideen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in der Leopoldstadt sammeln und starten deshalb eine große Online-Umfrage zur Praterstraße Neu“, erklärt Christian Moritz, Bezirksrat von NEOS in der Leopoldstadt.

Von der derzeitigen Nutzung und Zufriedenheit mit der Straße, über die Gestaltung als schöneren Freizeitraum bis hin zu den Vorstellungen über den optimalen Praterstern können die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinungen und Ideen bei der NEOS-Umfrage abgeben.

„Gemeinsam mit unserem bereits präsentierten Konzept für einen neuen Praterstern sollen die Ergebnisse der Umfrage die Grundlage für die Diskussionen rund um die Gestaltung des Areals bilden. Wir wollen, dass die als Schandflecke geltenden Räume in Wien endlich auch zu lebenswerten Arealen umgestaltet werden. Und das geht natürlich am besten mit umfassender Bürgerbeteiligung“, ergänzt Christoph Wiederkehr, designierter Klubobmann von NEOS Wien.

Link zur Online-Umfrage: https://leopoldstadt.neos.eu

