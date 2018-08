Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert Andreas Ernhofer zur EM-Bronze Medaille.

Wien (OTS) - Andreas Ernhofer erreichte für Österreich den dritten Platz bei der Para-Schwimm-Europameisterschaft in Dublin. Sportminister Heinz-Christian Strache gratuliert zum Erfolg: „Ich gratuliere Andreas Ernhofer zur Bronze Medaille die er für Österreich bei der Para-Schwimm-Europameisterschaft gewonnen hat. Ich freue mich mit ihm über seinen sportlichen Erfolg in der Disziplin 50 Meter Brust. Mit Andreas Ernhofer hat der Schwimmsport in Österreich ein weiteres Vorbild.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport

Alexandra Koncar

Pressereferentin Sport

+43-664-8312806

alexandra.koncar @ bmoeds.gv.at

http://www.bmoeds.gv.at