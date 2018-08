Leichtfried kritisiert rassistisches Facebook-Posting von ÖVP-MEP Schmidt - „Was sagen Kurz und Karas zu dieser Entgleisung?“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an einem rassistischen Facebook-Posting der ÖVP-EU-Abgeordneten Claudia Schmidt übte am Freitag SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried. „Im Stile eines Mitglieds der FPÖ-Amstetten veröffentlicht Frau Schmidt einen von rassistischen Vorurteilen strotzenden Beitrag, in dem Afrika jede Kultur abgesprochen wird.“ Bzw. produziere, Schmidt zufolge, diese Kultur nichts anderes als „Leid, Verfolgung, Unterdrückung und Perspektivenlosigkeit“ und sei „gewaltbereit und aggressiv“. „Ich würde gerne von Kanzler Kurz und ÖVP-Delegationsleiter Karas wissen, ob sie diese Einschätzung ihrer Parteikollegin teilen“, so Leichtfried abschließend. **** (Schluss) PP





