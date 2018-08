NEOS: Gehören rassistische und herabwürdigende Standpunkte zur neuen ÖVP?

Beate Meinl-Reisinger: „Wenn die ÖVP den afrikanischen Kontinent abschreibt, dann schreibt sie die Zukunft Europas ab. Claudia Schmidt ist untragbar und rücktrittsreif.“

Wien (OTS) - Der zutiefst rassistische und herabwürdigende Text, den die ÖVP-Europaabgeordnete Claudia Schmidt gestern Abend auf Facebook veröffentlicht hat, stößt bei NEOS-Vorsitzenden Beate Meinl-Reisinger auf große Besorgnis: „Ist das das Gesicht der neuen ÖVP? Derartige Aussagen zeugen nicht nur von einer zutiefst rassistischen Grundhaltung, sondern auch von einem mangelnden Verständnis der herrschenden Verhältnisse und deren Ursachen.“ Bundeskanzler Sebastian Kurz und Othmar Karas, Leiter der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament, seien nun gefordert hier klar Stellung zu beziehen. „Wenn die ÖVP noch einen Funken Anstand und Haltung hat, dann muss sie jetzt handeln. Claudia Schmidt ist als Europaabgeordnete untragbar und rücktrittsreif“, so Meinl-Reisinger.

ÖVP Schwenk in Nachbarschaftspolitik

Auch ein rasche Klärung der Position der ÖVP-Spitze und damit des aktuellen Ratsvorsitzenden Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz in der Sache sei dringend nötig. „Ist auch der Bundeskanzler der Meinung seiner EU-Abgeordneten, dass schon genug Geld nach Afrika fließt? Hat die ÖVP damit einen Schwenk in der Frage eines von vielen Seiten geforderten Marshall-Plans für Afrika eingeleitet“, fragt die NEOS-Vorsitzende und erinnert an das Credo von EU-Gründer Robert Schuman: Das Schicksal Afrikas ist das Schicksal Europas. „Wenn die ÖVP den afrikanischen Kontinent abschreibt, dann schreibt sie die Zukunft Europas ab!“



