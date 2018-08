Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 16.08.2018

Uhrzeit: 05:55 Uhr

Adresse: 12., Gaudenzdorfer Gürtel Kreuzung Schönbrunner Straße

Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Schönbrunner Straße stadteinwärts und hielt vor der Kreuzung mit dem Gaudenzdorfer Gürtel bei der roten Ampel auf der Rechtsabbiegespur an. Nachdem die Ampel wieder auf grün schaltete und er nach rechts auf den Gaudenzdorfer Gürtel abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Motorradfahrer. Dieser hatte offenbar die vor der Ampel stehenden Fahrzeuge zwischen erstem und zweitem Fahrstreifen überholt, wollte jedoch seine Fahrt geradeaus auf der Schönbrunner Straße fortsetzen und nicht entsprechend der Bodenmarkeirungen nach rechts abbiegen. Der 52-Jährige wurde infolge des Aufpralls zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der Rettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Auto wurde leicht beschädigt, am Roller entstand Totalschaden.

