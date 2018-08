ERINNERUNG: ASFINAG EINLADUNG Fototermin Spatenstich am 20. August: Neue Autobahnmeisterei in Bruck an der Leitha

Bruck an der Leitha (OTS) - Mit der neuen Autobahnmeisterei in Bruck legt die ASFINAG die bisherigen Standorte Parndorf im Burgenland und Schwechat in Niederösterreich zusammen. 82 Autobahnkilometer werden zukünftig von dem hochmodern ausgestatteten Betriebsstandort betreut.

Anlässlich des Spatenstiches zur neuen ASFINAG Autobahnmeisterei laden wir Sie sehr herzlich zu einem Fototermin mit:

Hans NIESSL, Landeshauptmann Burgenland

Ludwig SCHLERITZKO, Landesrat für Finanzen und Mobilität Niederösterreich – in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Mag. Hans Peter DOSKOZIL, Landesrat für Kultur, Infrastruktur und Finanzen Burgenland

Mag.a Karin ZIPPERER, Vorstandsdirektorin ASFINAG

Dr. Klaus SCHIERHACKL, Vorstandsdirektor ASFINAG

DI Andreas FROMM, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH

Dr. Josef FIALA, Geschäftsführer ASFINAG Service GmbH

Mag. Helmut MIERNICKI, Geschäftsführer ecoplus

Richard HEMMER, Bürgermeister der Gemeinde Bruck an der Leitha

Wann: Montag, 20. August um 10 Uhr

Wo: 2460 Bruck an der Leitha, Industriering Ost 10

Anfahrt : Bitte nehmen Sie die Abfahrt Bruck/Leitha Ost auf der A 4 Ost Autobahn. Fahren Sie weiter auf der B 211 Rohrauer Straße Richtung Wirtschaftspark Bruck. Beim zweiten Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt in den Industriering Ost. Das Festgelände befindet sich nach der 5. Straße auf der rechten Seite.

Wir freuen uns, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at