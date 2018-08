Schulstart: große Preisunterschiede bei Schulartikeln

Graz (OTS) - Der Schulstart steht bevor und die künftigen Taferlklassler gehören ausgerüstet. Die AK Steiermark hat in insgesamt acht Fachmärkten und Handelsketten die Preise von 23 Produkten erhoben. "Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einzelpreise im Fachhandel im Durchschnitt um rund 5 Prozent erhöht", verzeichnet AK-Marktforscherin Susanne Bauer: "Bei den Handelsketten sind die Preise im Wesentlichen unverändert geblieben." Dabei handelt es sich um einen reinen Preisvergleich, Qualitätsunterschiede wurden dabei nicht berücksichtigt.

Rund 243 Prozent Preisunterschied

Eine Schultasche inklusive diversem Inhalt wird mit sehr unterschiedlicher Qualität und Ausstattung, aber auch hohem Preisunterschied angeboten. "Jedes Produkt ist einzigartig und erschwert den Preis-Mengenvergleich massiv", schildert Bauer. Im Rahmen der aktuellen Erhebung wurden Preise für diese Schultaschensets von 69,90 Euro (Aktionspreis der Marke Spirit) bis 239,95 Euro (Marke Mc Neill) festgestellt. Das bedeutet einen Preisunterschied von rund 243 Prozent.

Die Grundausstattung mit Bleistift und Co – ohne Schultasche – kann zwischen 37,82 Euro und 132 Euro kosten. „Wichtig ist, dass die Kunden Preise und Testberichte z.B. über Buntstifte, vergleichen“, rät Bauer. Auch gute Ware kann zu günstigen Preisen erhältlich sein.

Hilfe beim Schulstart

Die AK Steiermark unterstützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Familieneinkommen und deren Kinder ab der 9. Schulstufe durch eine Schulbeihilfe in Höhe von 250 Euro pro Schuljahr. Ab 15. Oktober 2018 kann wieder eine Beihilfe für das Schuljahr 2018/19 beantragt werden.

Ebenso unterstützt das Sozialministerium wieder Haushalte in denen Mindestsicherung bezogen wird, mit einem Schulstartpaket für 2018/19. Für weitere Unterstützung können sich benachteiligte Familien auch an die Volkshilfe Steiermark und Caritas wenden.

