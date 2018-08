Venture Global LNG meldet zusätzliche Privatplatzierung in Höhe von 160 Mio. US-Dollar: Gesamtfinanzierungssumme erreicht damit 630 Mio. US-Dollar

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc. gibt bekannt, dass es von großen institutionellen Investoren zusätzliches privates Kapital in Höhe von ca. 160 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Das Unternehmen hat damit nun insgesamt 630 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seiner Projekte beschafft.

Mit den Transaktionserlösen werden die weiteren Entwicklungsaktivitäten von Venture Global LNG für die geplanten LNG-Exportanlagen in Louisiana finanziert. Das Unternehmen entwickelt sowohl die Calcasieu-Pass-Anlage mit 10 MTPA am Golf von Mexiko als auch die Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA am Mississippi River. Dabei kommt eine hocheffiziente, Verflüssigungstechnologie im mittleren Maßstab von seinem strategischen Partner GE Oil & Gas, LLC, Teil von Baker Hughes, einem GE-Unternehmen (BHGE) zum Tragen.

Als Reaktion auf die Kapitalbeschaffung erklärte Co-CEO Mike Sabel: "Sowohl neue als auch bestehende Investoren erkennen unsere Ausführungsqualität an, während wir weiterhin verbindliche 20-jährige Verträge für den Kauf von LNG aus unseren Projekten Calcasieu Pass und Plaquemines unterzeichnen. Unsere wachsende Liste an Weltklasse-Partnern, zu denen unter anderem Shell, BP, Edison S.p.A., Galp und PGNiG gehören, kann sich darauf verlassen, dass wir das kostengünstigste LNG aus Nordamerika liefern können."

Co-CEO Bob Pender fügte hinzu: "Nach Erhalt des Entwurfs der Umweltverträglichkeitserklärung für unser Projekt Calcasieu Pass im Juni bereiten wir uns auf unsere Genehmigung durch die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) und den Baubeginn Anfang 2019 vor. Die vertragliche Dynamik für unser Projekt Plaquemines nimmt weiter zu, und wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft weitere Meilensteine bekannt geben werden."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und verlässliche Gruppe von Produkten, die von GE Oil & Gas LLC, Teil von Baker Hughes, einer GE Company (BHGE), bereitgestellt werden. Venture Global LNG entwickelt die Einrichtungen Venture Global Calcasieu Pass mit 10 MTPA (an einem Standort von ca. 405 ha an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals mit dem Golf von Mexiko) und Venture Global Plaquemines LNG mit 20 MTPA (in Plaquemines Parish (Louisiana), einem Standort mit ca. 255 ha am Mississippi, 48 km südlich von New Orleans (Louisiana)). Venture Global hat bis heute 630 Millionen USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte aufgebracht. Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com.

