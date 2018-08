„Unterwegs in Österreich“ ab 20. August aus Tirol

Wien (OTS) - Nächster Halt Tirol! Ab Montag, dem 20. August 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in Tirol. Jan Matejcek und Julia Zeidlhofer (Montag und Dienstag) bzw. Sabine Amhof (Mittwoch bis Freitag) melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 20. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Tobadill

Tagesthema: Krank im Urlaub. Studiogäste sind die Band Jetlag sowie der Quantenphysiker Prof. Hanns-Christoph Nägerl.

„Daheim in Österreich“ aus Tobadill

Zu Gast sind die Snowboard-Freerider Anne-Flore Marxer und Aline Bock, die ihren Film „A Land Shaped by Women“ im Rahmen des Arlberg Filmfests präsentieren.

Dienstag, 21. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Tobadill

Tagesthema: Schulstart. Live im Studio sind Kletterprofi Jakob Schubert und Bildhauer Christian Moschen.

„Daheim in Österreich“ aus Flirsch

Live im Studio ist die bayerische Autorin Christiane Tramitz, die ihr Buch „Harte Tage, gute Jahre“ vorstellt.

Mittwoch, 22. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Flirsch

Am internationalen Tag der Fischer beschäftigt sich „Guten Morgen Österreich“ mit den Themen Fischerei und Unwetter. Außerdem werden im Studio Skicrosser Andreas Matt sowie Krimiautor und Polizist Dietmar Wachter erwartet.

„Daheim in Österreich“ aus Pettneu am Arlberg

Vier Wochen vor der Straßenrad-WM in Tirol laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Zu Gast ist der Rad-WM-Botschafter Thomas Rohregger.

Donnerstag, 23. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus Pettneu am Arlberg

Teile des Ensembles des Tiroler Sagen- und Märchenfestivals sind zu Gast und präsentieren einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Stück „Zauberwald“.

„Daheim in Österreich“ aus St. Anton am Arlberg

Zu Gast ist Sara Koell – sie hat Gesang, Schauspiel und Tanz studiert. Als Sara De Blue wäre sie mit dem Titel „Out of the Twighlight“ heuer beinahe für San Marino beim „Eurovision Song Contest“ an den Start gegangen.

Freitag, 24. August:

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Anton am Arlberg

Live im Studio sind die Ex-Radprofis Gerrit Glomser und Thomas Kreidl sowie Skilegende Karl Schranz, der noch heuer seinen 80. Geburtstag feiert.

„Daheim in Österreich“ aus St. Anton am Arlberg

Bevor Tricky Niki am 24. August um 20.15 Uhr in ORF eins das Publikum mit „PartnerTausch“ im ORF-„Sommerkabarett“ verzaubert, ist er zu Gast in „Daheim in Österreich“ und spricht über aktuelle Projekte und Pläne.

