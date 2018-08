Marco Mierke wird Redaktionsleiter Digital bei dpa-infocom (FOTO)

Berlin (ots) - Marco Mierke (42), Leiter des englischsprachigen dpa-Weltnachrichtendienstes, übernimmt zum 1. Oktober 2018 die neu geschaffene Position Redaktionsleiter Digital bei der dpa-infocom GmbH in Berlin. Er ist in dieser Funktion für ein Team von rund 30 Redakteuren verantwortlich. In enger Abstimmung mit der Chefredaktion steuert er die Produktion und Optimierung multimedialer dpa-Produkte, die von Kunden für Websites, Screens oder Apps eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel die Produktlinien dpa-Weblines und dpa-Live oder auch dpa-NewsScreen für Bildschirme im öffentlichen Raum. Die Leitung des Englischen Dienstes wird umgehend neu besetzt.

"Die Anforderungen unserer Kunden an moderne Inhalteformate sind komplex und wandeln sich stetig. Darauf müssen wir auch im redaktionellen Management reagieren, um unsere Marktführerschaft auszubauen", sagt dpa-infocom-Geschäftsführer Christoph Dernbach. "Marco Mierke wird mit seinem Team und in Abstimmung mit Produktmanagement und IT dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft unseren digitalen Kunden ein umfassendes und zeitgemäßes Produktportfolio bieten können", so Frank Rumpf, ebenfalls Geschäftsführer von dpa-infocom.

"Marco Mierke ist ein geschätzter und erfahrener Journalist und Redaktionsmanager, der für die dpa in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig war und sich durch engen Kundenkontakt ausgezeichnet hat", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Er hat als Redaktionsleiter unserem englischsprachigen Weltnachrichtendienst eine neue Struktur und ein modernes Produktprofil gegeben und war maßgeblich an der Einführung eines Webportals für internationale Kunden beteiligt. Für seine hervorragende Arbeit danke ich ihm sehr und wünsche ihm alles Gute für die neue Aufgabe."

Marco Mierke ist seit 2004 bei dpa. Der gebürtige Hamburger hatte zuvor in seiner Heimatstadt Betriebswirtschaftslehre und Journalistik studiert und als Diplom-Kaufmann die Universität abgeschlossen. Journalistische Erfahrungen sammelte er zunächst in der Online-Redaktion der TomorrowFocus AG sowie als Autor beim Magazin "Tomorrow". Auf das dpa-Volontariat folgten 2006 Stationen als Korrespondent in Würzburg sowie als Redakteur im Landesbüro in Hannover.

Von 2007 bis 2010 war Marco Mierke als Redakteur in der dpa-Chefredaktion tätig und gehörte als redaktioneller Projektkoordinator zu dem Team, das die Zusammenführung der dpa-Zentralredaktionen in einen gemeinsamen, multimedialen Newsroom in Berlin konzipierte und steuerte. Im Frühjahr 2010 folgte der Wechsel als Auslandskorrespondent ins dpa-Büro in Washington. Im Sommer 2015 kehrte er nach Deutschland zurück, um die Leitung des englischsprachigen Weltnachrichtendienstes zu übernehmen.

Der seit 1957 bestehende Englische Dienst liefert täglich rund 200 Meldungen, Berichte und Features an dpa-Kunden weltweit, darunter Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Online-Portale. Auch Regierungen und Institutionen beziehen das umfassende journalistische Angebot, das rund um die Uhr von Redakteuren an Desks in Berlin und Sydney produziert wird. Für den Dienst schreiben rund 100 englischsprachige Journalisten auf allen Kontinenten, zudem besteht er aus übersetzten Texten von den weltweit hunderten Reportern und Redakteuren des deutschsprachigen Basisdienstes, sowie des Spanischen und Arabischen Dienstes der dpa. Seit 2017 bietet dpa zudem eigenständig einen weltweit verfügbaren Fotodienst an.

