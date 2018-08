Erich Valentin (SPÖ): Ein Auftrag für ein rücksichtsvolles Miteinander

Abstimmung über Speisenkonsum in der U-Bahn hat Signalwirkung - Wien zeichnet sich dadurch aus, dass alle miteinander auskommen

Wien (OTS/SPW-K) - „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Machtwort gesprochen und sich zu zwei Dritteln gegen Speisenkonsum in den Öffis ausgesprochen. Das hat Signalwirkung. Es ist ein Auftrag für ein rücksichtsvolles Miteinander“, bilanziert SP-Gemeinderat Erich Valentin über die Abstimmung der Wiener Linien.

„Als Stadt werden wir diesem Auftrag bestmöglich nachkommen und die Hausordnung in den Öffis entsprechend verfeinern. Als Bürgerinnen und Bürger haben wir nun die Gewissheit, was unsere Mitmenschen für einen angenehmen Aufenthalt in der U-Bahn benötigen. Das schafft Klarheit für alle“, so Valentin weiter. Durch die überwältigende Mehrheit wird auch klar, dass hier in Wahrheit nichts verboten werden muss. Ich bin überzeugt, dass die meisten Fahrgäste nur zu gern mit gutem Beispiel vorangehen.“

„Wien zeichnet sich dadurch aus, dass alle gut miteinander auskommen. Es ist jedes Mal ein Kompliment, wenn das auch von außen bemerkt und gewürdigt wird. Erst diese Woche hat Wien Melbourne in der Rangliste des ‚Economist’ als lebenswerteste Stadt der Welt überholt und thront nun an der Spitze. Für uns als Stadtregierung ist das ein Auftrag, für die Wienerinnen und Wiener ist es eine Auszeichnung.“

