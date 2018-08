DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT geht auf große Kinotour in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 6. September 2018 ist DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT endlich in den deutschen Kinos zu sehen - und verspricht schon vorher Klassenfahrt-Feeling im Kinosaal, denn es geht auf große Kinotour!

Mit der Deutschlandpremiere des Films am 22. August 2018 in Berlin fällt der Startschuss für die Tour: In über 30 Städten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz stellen die Hauptdarsteller Aaron Hilmer, Luna Wedler, Damian Hardung, Anke Engelke, die YouTube-Stars Julia Beautx und Jonas Ems sowie Regisseur Aron Lehmann die Komödie persönlich vor. Als besonderes Highlight erwartet die Kinobesucher in ausgewählten Städten zudem eine Live-Performance von Aaron Hilmer mit Songs aus dem Film, u.a. der Hit "Immer wenn wir uns sehn". Unterstützt wird der Hauptdarsteller dabei von "der schönsten Band der Welt", die in der Vergangenheit u.a. auch Komiker Luke Mockridge auf Tour begleitete.

Weitere Informationen zum Ablauf vor Ort und welche Darsteller jeweils anwesend sein werden, gibt es direkt bei den Kinos. Tickets sind online und an den Kinokassen erhältlich.

Hier gehts zu allen Terminen: https://www.dsmdwtickets.de/kinotour/

Trailer-Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=PnoQiLV6n3A

