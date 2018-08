„JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ über diesjährige Theaterproduktionen, Stammgäste u. v. m.

Am 17. August live um 18.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Morgen, am Freitag, dem 17. August 2018, live um 18.30 Uhr in ORF 2 blickt „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ zum vorletzten Mal hinter die Kulissen des weltberühmten Festivals. In der bereits fünften Ausgabe stehen u. a. treue Stammgäste, erstmalige Besucherinnen und Besucher sowie eingespielte Künstler/innen im Mittelpunkt. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die drei wichtigsten Theaterproduktionen dieser Festspielsaison. Die Sendung des ORF-Landesstudios Salzburg wird wieder von Tobias Pötzelsberger und Romy Seidl präsentiert.

Mit einem Überblick über die „Großen drei“ der diesjährigen Schauspielproduktionen entführt Sarah Gruber in die Welt des Theaters. Polarisierend, faszinierend, schockierend, radikal, intensiv, begeisternd – das sind nur einige Attribute, die treffender nicht sein könnten, um die Inszenierungen „Hunger“ und „Penthesilea“ zu beschreiben. Und natürlich gibt es erste Einblicke in die noch ausstehende Premiere von „Die Perser“.

Nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne wird bei den Salzburger Festspielen Geschichte geschrieben: Barbara Rett und Christoph Takacs erzählen in „Vor der Premiere“, warum die Festspiele gerade in Salzburg stattfinden und warum man den „musikalischen Hauptdarsteller“ der Salzburger Festspiele, die Wiener Philharmoniker, sogar als Gründungsmitglied bezeichnen könnte. Zwar nicht ganz so lange, jedoch schon seit 86 Jahren besucht Peggy McDowell die Festspiele – das erste Mal im zarten Alter von nur fünf Jahren! Darüber und über so manch andere Anekdote spricht die gebürtige Salzburgerin, die sicherlich die treueste Festspielbesucherin sowie eine der wichtigsten Mäzeninnen der Salzburger Festspiele ist, mit Romy Seidl.

Aber nicht nur in Salzburg Stadt dreht sich alles um Kunst – auch rund um Salzburg sind die Zeichen auf Kultur gestellt: Bad Ischl bietet zum Beispiel seit vielen Jahren alljährlich beim „Lehár Festival“ zwei Operetten dar – heuer „Die Blume von Hawaii“ von Paul Abraham und Franz Lehárs „Das Land des Lächelns“.

