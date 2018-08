NEOS Wien: Kampagne „Die neue Generation für Wien“

Offensive mit designiertem Klubobmann Christoph Wiederkehr

Wien (OTS) - NEOS Wien präsentiert eine neue Imagekampagne, die den designierten Klubobmann Christoph Wiederkehr in den Mittelpunkt stellt. Christoph Wiederkehr steht für eine neue Politik-Generation für Wien.

In wenigen Tagen feiert NEOS Wien seine ersten 1.000 Tage im Wiener Gemeinderat. NEOS Wien hat sich als die Kontrollkraft im Wiener Gemeinderat und Landtag etabliert. Christoph Wiederkehr: „Ich werde als Klubobmann diese Arbeit intensiv fortsetzen – es gibt genug zu tun, wenn wir uns nur das KH Nord oder die vielen dubiosen Immobiliendeals anschauen! Wir NEOS stehen für kritische, aber konstruktive Oppositionsarbeit – weder mit linken Träumereien, noch mit rechter Hetze wollen wir Politik betreiben. Wir stehen für eine neue Generation in der Politik, die frei ist von Abhängigkeiten und die in der Mitte der Gesellschaft steht. Dieser Mitte machen wir ein Angebot für Wien, als Alternative zu Rot-Grün und Schwarz-Blau!“

Neben dem Megaboard an der Schönbrunner Straße wird die Kampagne ihre Schwerpunkte vor allem im Social Media-Bereich haben. Bei einer Grätzel-Tour wird Christoph Wiederkehr in den kommenden Wochen alle 23 Gemeindebezirke besuchen und intensive Gespräche mit den Wienerinnen und Wienern über ihre Anliegen, Wünsche und Sorgen führen.

