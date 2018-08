ORF III am Freitag: Eröffnung des Grafenegg Festivals mit „War Requiem“ live-zeitversetzt, davor „Kultur Heute Spezial“

Außerdem: Zweimal „Laurel & Hardy“ im „Duett der Komik“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 17. August 2018, zeigt ORF III Kultur und Information die Eröffnung des Grafenegg Festivals, bei der heuer Benjamin Brittens „War Requiem“ auf dem Programm steht. Zum Auftakt berichtet ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr): ORF-III-Moderator Peter Fässlacher begrüßt Festivalleiter Rudolf Buchbinder sowie die beiden Opernsänger/innen Anna Samuil und Christian Elsner, die im anschließenden Konzert zu erleben sind.

Im Hauptabend überträgt „Erlebnis Bühne“ live-zeitversetzt die „Eröffnung des Grafenegg Festival“. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt anlässlich des Gedenkjahres 2018 Benjamin Brittens „War Requiem“ (20.15 Uhr) unter der musikalischen Leitung von Yukari Saito und Yutaka Sado. Es singen Anna Samuil (Sopran), Christian Elsner (Tenor) und Lucas Meachem (Bariton), die Wiener Sängerknaben und der Wiener Singverein. Weitere Highlights rund um das Festival präsentiert ORF III am 23. August mit einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) und am 26. August mit dem Konzert „Aus Grafenegg: Rudolf Buchbinder & European Union Youth Orchestra“ (20.15 Uhr).

Danach sind zwei Ausgaben von „Duett der Komik“ mit „Laurel & Hardy“, kuratiert von Filmexpertin Julia Pühringer, zu sehen. Den Auftakt macht der Film „Die Doppelgänger von Sacramento“ (21.55 Uhr) aus dem Jahr 1936 in der Regie von Harry Lachman. Die Zwillingsbrüder von Stan (Stan Laurel) und Ollie (Oliver Hardy) sind Matrosen, Abenteurer und die schwarzen Schafe ihrer Familien. Obwohl Stan und Ollie eines Tages die Nachricht erhalten, dass die beiden auf See umgekommen sind, erreichen sie bald quicklebendig den Hafen ihrer Heimatstadt. Die folgenden Verwechslungen lösen einige Verwirrungen aus und gefährden die Ehen der beiden Freunde. Zudem geraten alle vier auch noch mit Ganoven aneinander.

Anschließend sind Stan Laurel und Oliver Hardy „Als Salontiroler“ (23.10 Uhr) zu sehen – ein Film von John G. Blystone aus dem Jahr 1938. Als Stan und Ollie in der Schweiz Mausefallen verkaufen wollen, werden sie übers Ohr gehauen: Statt dem erhofften Geldsegen erhalten sie nur Falschgeld. Als sie damit in einem Hotel ein Festmahl bezahlen wollen, fliegt der Schwindel auf und die beiden werden zum Küchendienst verdonnert. Ollie verliebt sich daraufhin in die Frau (Grete Natzler) eines Komponisten (Walter Woolf King), der im Hotel gastiert. Als Stan und Ollie dessen Klavier transportieren sollen, sorgt dies für enormen Ärger.

