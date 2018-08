Fun am Freitag: „Jetlag“ mit Alex Kristan im ORF-„Sommerkabarett“

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“

Wien (OTS) - Viel Fun am Freitag mit „Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“! Beim ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 17. August 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins gibt es, passend zur Reisezeit, ein Wiedersehen mit Alex Kristan und „Jetlag“. Gleich danach um 21.25 Uhr sind bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangenen Jahren zu sehen. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Viktor Gernot und Co. – diesmal von einer „Angstrolle“ bis zu rätselhaften singenden Besuchern einer Zürcher Apotheke. Um 22.15 Uhr erleuchten dann nochmal die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der sechsten Folge der vergangenen Staffel zu sehen sind Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider. Und zum Abschluss heißt es dann um 22.45 Uhr beim Wiedersehen mit der Familie Sackbauer „Ein echter Wiener geht nicht unter“.

Sommerkabarett – Alex Kristan: „Jetlag“ um 20.15 Uhr

Schönes Wetter, ferne Länder und niemand, der einem den Urlaub vermiesen kann. Wenn Alex Kristan in seinem Soloprogramm von seinen Urlaubsgeschichten erzählt, dann bleibt Unterhaltung vom Feinsten nicht aus. Bei „Jetlag“ geht es um die volle Erholung im fernen Reiseziel bzw. um die Fragen, die sich dem Urlaubenden stellen. Wer ist der größere Koffer? Der auf dem Förderband oder der im Flieger vor einem gesessen ist? Was tun, wenn auf der Lieblingsliege am Pool regelmäßig ein fremdes Handtuch liegt oder am Gratisbüffet sich die Leckereien türmen, man aber leider das höchstzulässige Gesamtgewicht der Flipflops bereits überschritten hat? Eine Lachsalventour für alle, die schon einmal Fernreisen gebucht haben.

ORF-Sommerkabarett im Überblick:

24. August: Tricky Niki: „PartnerTausch“

31. August: Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

7. September: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen der „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.25 Uhr

Von einer „Angstrolle“ bis zu rätselhaften singenden Besuchern einer Zürcher Apotheke – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre sind u. a. Andreas Vitásek, Günther Lainer, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Florian Scheuba und Viktor Gernot zu sehen.

„Pratersterne“ mit Scheuba, Bauer & Teichmann, Schöller und Haider um 22.15 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Diesmal mit von der Partie: Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider.

„Ein echter Wiener geht nicht unter: Veränderungen“ um 22.45 Uhr

Der kleine René, das Kind von Irma und Karli, ist wieder gesund, Mundl durch seine neuen Aktivitäten als Betriebsrat völlig ausgelastet – das Sackbauersche Familienleben scheint sich wieder zu normalisieren. Mundl hat auch nichts dagegen, dass Toni einer Halbtagsbeschäftigung nachgeht. Da bekommt der Betriebsrat Mundl plötzlich Probleme: Er erfährt, dass seine Firma seit einiger Zeit eigentlich pleite ist. Mit Karl Merkatz (Edmund „Mundl“ Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni), Erika Deutinger (Hanni), Klaus Rott (Karli), Liliana Nelska (Irmi), Alexander Waechter (Franzi, Hannis Freund) u. a.

Kabarett live miterleben: „Kabarett im Turm“ ab 28. August und „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 – Tickets erhältlich

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 28. August (Vitus Wieser, Gerald Fleischhacker), 29. August (Tanja Ghetta, Daniel Lenz), 30. August (Teichmann & Bauer, Austrofred), 31. August (Guido Tartarotti, Gebrüder Moped), 4. September („Ermi-Oma“ alias Markus Hirtler, Fälbl & Pichowetz), 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar).

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at