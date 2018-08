Über 3.000 Gäste beim Abenteuerfest auf der Garten Tulln

LR Eichtinger: Ein Erlebnis für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Abenteuerfest für Gartenkids von „Natur im Garten“ lockte am Mittwoch über 3.000 Besucherinnen und Besucher auf die Garten Tulln. „Dieses Event ist jedes Jahr ein Fest für die ganze Familie. Das Abenteuerfest bietet eine tolle Möglichkeit für Kinder, in die Welt der Pflanzen und Tiere einzutauchen und die Natur mit all ihren Lebewesen zu erkunden“, so Landesrat Martin Eichtinger. Zu den Highlights zählten die Zaubershow von Clown Poppo und das Kindermusiktheater mit dem Team Sieberer. Zahlreiche Aktiv- und Mitmachstationen ließen die Kinderherzen höherschlagen.

„Nur wer die heimische Pflanzen- und Tierwelt sowie die natürlichen Kreisläufe kennt und versteht, ist bereit, sich für die Erhaltung der wunderbaren Artenvielfalt in Niederösterreich einzusetzen“, freut sich Landesrat Martin Eichtinger über die zahlreichen Besucher. Rund 1.500 Kinder konnten einen Tag lang die Natur mit allen Sinnen erleben und entdecken. Die verschiedenen Erlebnisstationen animierten die ganze Familie zum Mitmachen. „Früher wurde im eigenen Garten Obst und Gemüse angebaut, frisch verarbeitet oder in Form von Kompott oder Marmeladen konserviert. Wir wollen den Kindern den Weg von der Saat über die Pflege bis hin zur Ernte zeigen und sie spielerisch für das Thema Natur begeistern“, meint Eichtinger.

Das Abenteuerfest für Gartenkids ist mittlerweile eine etablierte Veranstaltung für die gesamte Familie. Auf der Bühne unterhielt das Kindermusiktheater „König Nig im Gartenreich“ die Gäste, die auch zum Mitmachen und Mitsingen eingeladen waren. Bei den zahlreichen Stationen konnten die Jugendlichen unter anderem ihre persönliche „Natur im Garten“-Münze prägen, im Forschergarten im Teich „keschern“ oder Wachskerzen drehen. Bei der abschließenden Gewinnspielverlosung durften sich die Gartenkinder tolle Preise mit nach Hause nehmen.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, bzw. Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Mobil 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at, oder „Natur im Garten“-Telefon unter +43 (0)2742/74 333, E-Mail gartentelefon @ naturimgarten.at.

