„Jazz im Hof“ in St. Pölten

Drei-Tage-Festival im barocken Innenhof des Stadtmuseums

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Donnerstag, 16. August, öffnet sich der barocke Innenhof des Stadtmuseums St. Pölten wieder für das schon traditionelle „Jazz im Hof“ Festival, das drei Tage lang in Doppelkonzerten eine bunte Jazz-Mischung nationaler und internationaler Musiker serviert. Eröffnet wird am heutigen Donnerstag durch Jelena Popržan und ihre Revue aus neuer und alter Musik, World-Music, Singer-Songwriting, Kabarett, neuem Wienerlied, Folk und Jazz. Danach präsentiert der E-Bassist Christian Riegler gemeinsam mit Christian Ziegelwanger, Martin Wöss, Christoph Helm und Miriam Kulmer sein Programm „Tschüss mit E!“, das einen Bogen vom transponierten Mundartgstanzln bis hin zu Beziehungsballaden spannt.

Morgen, Freitag, 17. August, sorgt dann der Posaunist Clemens Hofer und sein Clemens Hofer’s TrioBoot mit einem Melodiebogen quer durch alle möglichen freien Formen des Jazz für eine „Comfort Zone“, ehe das Trio im zweiten Teil des Abends um einen Special Guest erweitert wird. Der Beginn des Finaltages am Samstag, 18. August, gehört dem um den Pianisten Bojan Zulfikarpašić ergänzten Trio PPP rund um den 82-jährigen Saxofonisten, Klarinettisten und Bandoneonspieler Michel Portal. Den Abschluss von „Jazz in Hof“ markiert schließlich das Nenad Vasilic Trio, das zuletzt mit „The Art of the Balkan Bass“ klargestellt hat, dass sich die ungeraden Takte alter Folklore für modernen Jazz bestens eignen.

Die Konzerte im Karmeliterhof beginnen jeweils um 19.30 Uhr, bei Schlechtwetter wird in den Freiraum übersiedelt. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02742/333-2601 und -2602 bzw. e-mail kultur @ st-poelten.gv.at.

