Lercher: Frage des Sommers: Wann kommt die ÖVP-Palastrevolution?

Konzernkanzler Kurz erntet mit seiner unsozialen und arbeitnehmerfeindlichen Politik vermehrt Kritik aus den eigenen Reihen

Wien (OTS/SK) - „12-Stunden-Tag/60-Stunden-Woche, Kürzung der AMS-Mittel, Aus für die Beschäftigungsaktion 20.000, Aus für die Notstandshilfe und jetzt das AUVA-Sparpaket: Es gibt kaum eine Maßnahme dieser Regierung von sozialer Relevanz, die sich nicht als Attacke gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer offenbart. Kein Wunder, dass nun auch die Kritik innerhalb der ÖVP lauter wird“, erklärt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Für Lercher ist die Frage des Sommers klar: „Wann kommt die ÖVP-Palastrevolution?“ Denn die „Unsozialpolitik von Schwarz-Blau“ stößt zunehmend auch auf Kritik der ÖVP-Teilorganisation ÖAAB und der schwarzen Arbeiterkammer-Funktionäre. ****

In Sachen AUVA, der aktuelle Stein des Anstoßes, habe die schwarz-blaue Regierung „eine besonders gewagte Münchhausen-Geschichte“ zum Besten gegeben. Denn während die AUVA von den Arbeitgebern finanziert wird, sind es bei den Gebietskrankenkassen vor allem die ArbeitnehmerInnen, die für die Krankenkassen aufkommen. „Das Verschieben von 300 Mio. Euro an die Gebietskrankenkassen als gelungene Finanzierung der Senkung der Arbeitgeberbeiträge zu werten, ist an Chuzpe schon kaum mehr zu überbieten. Dann aber auch noch davon zu sprechen, dass es zu keinen Leistungskürzungen für die Patientinnen und Patienten kommen wird, grenzt schon fast an Boshaftigkeit. Denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Sind es keine Beitragserhöhungen für die Arbeitnehmer, dann können es nur Leistungskürzungen sein“, sagt Lercher und fügt hinzu: „Und das bedeutet Zwei-Klassen-Medizin. Die einen haben das Geld, sich Leistungen privat zuzukaufen, die anderen nicht.“

All das sei vor dem Hintergrund einer Regierungspolitik zu betrachten, „die Klientelpolitik für die Großspender des Kanzlers macht. Das war bei 12-Stunden-Tag/60-Stunden-Woche so, das ist bei den Abgaben- und Steuererleichterungen für Konzerne so, das ist bei der AUVA so und das ist auch bei der Tatsache so, dass die KMU keine gesicherte Entgeltfortzahlung mehr erhalten sollen, sondern nur das vage Versprechen bekommen, dass man das schon irgendwie finanzieren werde. Diese Politik rächt sich. Die schwarze Palastrevolution kommt. Es ist nur mehr die Frage, wie bald“, erklärte Lercher (Schluss) up/sc

