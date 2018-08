ASVÖ-Aktion Jugendsport motiviert Jugendliche

120 Vereine entwickeln 70 neue Bewegungsangebote

Wien (OTS) - Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) hat vor vier Jahren das Projekt Aktion Jugendsport initiiert. Zielsetzung des Projektes war, Jugendliche in die Vereine zu holen. Die Bilanz ist positiv: 120 Vereine haben mitgemacht, 70 neue, breitensportorientierte Jugendangebote wurden entwickelt, über 750 Jugendliche nahmen regelmäßig an den Bewegungseinheiten teil.

Alle Angebote hatten das gleiche Ziel: qualitativ hochwertiges Training für die Jugendlichen, wo Spaß und Freude an der Bewegung und am Spiel im Mittelpunkt stehen. Besonders wichtig für ein gutes Gelingen war die Einbindung der Jugendlichen in die Angebotsgestaltung.

„Breitensportorientierte Angebote für Jugendliche sind in vielen Vereinen Mangelware“, analysiert ASVÖ-Generalsekretär Mag. Paul Nittnaus. „Mit der Aktion Jugendsport haben wir ein Projekt durchgeführt, um Jugendliche in die Vereine zu holen und für den Sport zu begeistern. Die Jugendlichen von heute sind die FunktionärInnen und TrainerInnen von morgen“, so Nittnaus weiter.

In den letzten vier Jahren wurde 120 Vereinen im Rahmen des Projektes fachspezifisches Know-how zu Themen der Jugendarbeit vermittelt, weiters erhielten sie Unterstützung bei der Planung und Bewerbung der Jugendsportangebote.

Im Burgenland, in Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg wurden über 70 neue, breitensportorientierte Jugendangebote in den Vereinen entwickelt. Insgesamt nahmen über 750 Jugendliche regelmäßig an den Bewegungseinheiten teil.

Es gab eine bunte Mischung an Sportarten, wie etwa Turnen, Leichtathletik, Taekwondo, Eishockey, Capoeira, Orientierungslauf, Mountainbiken, bis hin zu Tennis, Badminton, Golf, Volleyball und Handball, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das positive Feedback der Vereine zeigt die Bedeutung des Projekts. Über 90% der Vereine werden ihre neuen Jugendangebote aufgrund des sehr guten Erfolgs auch weiterhin fortsetzen. Zahlreiche TrainerInnen und ÜbungsleiterInnen nutzten die Entwicklung der Angebote für gezielte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Der Aufbau neuer Vereinsgruppen, erfolgreiche Kooperationen mit anderen Sportorganisationen sowie die Gewinnung neuer Vereinsmitglieder waren weitere positive Nebeneffekte der Aktion Jugendsport.

„Das Projekt geht zu Ende, aber das gewonnene Wissen wird in der Sportvereinsentwicklung im ASVÖ weiter genutzt. Die Jugendlichen bleiben weiterhin eine ganz wichtige Zielgruppe für die Sportvereine“, resümiert ASVÖ-Projektleiterin Mag. Gerda Katschinka. „Das Projekt wurde auch von Jugendlichen sehr positiv bewertet. Für eine systematische Etablierung dieser innovativen und auf Augenhöhe ausgerichteten Jugendarbeit ist mit dem Projekt Aktion Jugendsport ein wichtiger Grundstein gelegt. Es bedarf nun einer langfristigen Umsetzung in den Vereinsstrukturen, um Jugendliche für die Vereinstätigkeit zu begeistern und zu gewinnen“, so Gerda Katschinka abschließend.

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.300 Vereinen mit rund 900.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.





Rückfragen & Kontakt:

Allgemeiner Sportverband Österreichs (ASVÖ)

Mag. Paul Nittnaus

Generalsekretär

01/877 38 20 12

paul.nittnaus @ asvoe.at



Mag. Florian Sedy, MPA

Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 877 38 20 17

florian.sedy @ asvoe.at

www.asvoe.at