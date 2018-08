ASFINAG Verkehrsausblick: Starkes Reisewochenende und Musikfestival St. Pölten

Erhöhter Verkehr auf Routen Richtung Süden; Rückreisewelle nach Deutschland startet

Wien (OTS) - Einen ungebrochen starken Verkehr in Richtung Süden erwartet das ASFINAG Verkehrsmanagement auch für dieses Wochenende. Speziell am Samstag werden die klassischen Reiserouten Richtung Italien und Kroatien sowie in Richtung Ungarn wieder stärker frequentiert sein. Achtung: Der Montag kommender Woche ist in Ungarn ein Feiertag, für Dienstag ist daher auf der A 4 Ost Autobahn deutlich mehr Lkw-Verkehr zu erwarten. Und ab sofort ist auch bereits mit Rückreiseverkehr vor allem Richtung Deutschland zu rechnen.

Musikfestival in St. Pölten und Festspiele Bregenz

Zu lokalen Verkehrsüberlastungen kann es dieses Wochenende auf der A 1 West Autobahn und der S 33 Kremser Schnellstraße kommen. In St. Pölten läuft bis Sonntag, den 19. August, das Frequency-Festival, bei dem zehntausende Besucher erwartet werden. Und in Bregenz starten am Samstag, den 18. August die Bregenzer Festspiele. Bei der An- und Abreise sind dadurch bei den Stadteinfahrten Verzögerungen möglich.

Mehr Tipps und ausreichend Informationen für die Planung der Fahrtroute finden sie auf www.asfinag.at sowie über die ASFINAG-APP unterwegs.

