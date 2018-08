ORF SPORT + mit 2.-Liga-Spiel FC Blau-Weiß Linz – SKU Amstetten

Auch am 17. August: Pressekonferenzen des Österreichischen Segelverbands und Frauenfußball-Bundesliga

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 17. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz des Österreichischen Segelverbands nach der WM 2018 mit den Medaillengewinnern um 10.30 Uhr, von der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz zur Planet Pure Frauen-Bundesliga um 11.30 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Blau-Weiß Linz – SKU Ertl Glas Amstetten um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 21.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.45 Uhr, die Höhepunkte vom Porsche Carrera Cup Nürburgring II 2018 um 22.15 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Mit einer Silbermedaille und zwei Olympia-Quotenplätzen ist eine aus österreichischer Sicht sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft vor Aarhus/Dänemark zu Ende gegangen. Bevor das OSV-Nationalteam bereits am Wochenende zum nächsten Trainingslager in das Olympia-Revier von Japan aufbricht, stehen bei dieser Pressekonferenz am 17. August in Wien neben den Verantwortlichen des Österreichischen Segelverbands auch die beiden Silbermedaillengewinnerinnen Tanja Frank / Lorena Abicht und Thomas Zajac / Barbara Matz, die ebenfalls ein Olympia-Nationenticket sicherten, den Medienvertretern Rede und Antwort. Reporter ist Peter Brunner.

Themen der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz zur Planet Pure Frauen-Bundesliga am 17. August in Wien sind unter anderem aktuelle Entwicklungen und Projekte rund um den heimischen Frauenfußball. Im Fokus steht zudem die tags darauf startende Saison in der Frauen-Bundesliga, für die mit dem Vorarlberger Unternehmen Planet Pure erstmals ein Bewerbssponsor gewonnen werden konnte. Bei der Pressekonferenz mit dabei sind ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner, Isabel Hochstöger (Leiterin Frauen- und Mädchenfußball im ÖFB), Alain Bauwens (CFO Planet Pure) sowie Vertreter von insgesamt acht Teams der Planet Pure Frauen-Bundesliga – unter anderem ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder (SKN St. Pölten) und Martina Mädl (Kapitänin SG USC Landhaus/Austria Wien). Reporterin ist Alina Zellhofer.

Aus der 4. Runde der 2. Liga zeigt ORF SPORT + am 17. August das Spiel FC Blau-Weiß Linz – SKU Ertl Glas Amstetten live. Die Linzer sind nach drei Runden noch ohne Punkteverlust. Amstetten hat zwei Punkte auf dem Konto. Kommentator ist Dennis Bankowsky.

Das „Yoga-Magazin“ meldet sich in dieser Ausgabe aus Telfs in Tirol. Mit dabei ist unter anderem Ö3-Wecker-Lady Sandra König.

Das „Yoga-Magazin" von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 16. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

