Plötzliche Hausgeburt

Der kleine Noah hatte es am Samstag sehr eilig. Für eine Fahrt ins Krankenhaus war keine Zeit mehr und so erblickte er bereits zu Hause das Licht der Welt.

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 11. August 2018 wurden die Johanniter zu einer bevorstehenden Geburt in den 19. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Ein Routineeinsatz. Beim Eintreffen der Johanniter kamen die Wehen im Ein-Minuten-Abstand und gingen innerhalb kürzester Zeit in Presswehen über.

„Kurz nachdem wir eingetroffen sind, war bereits der Kopf des Kindes zu sehen, da war uns allen klar, dass sich das nicht mehr rechtzeitig ausgehen wird“, erzählt einer der Johanniter-Rettungssanitäter.

Nur zehn Minuten nach Ankunft des Notarztes erblickte der kleine Noah um 13:40 Uhr das Licht der Welt. Die junge Mutter Jessica S. und ihr Nachwuchs wurden nach der Geburt ins Krankenhaus gebracht und erfreuen sich bester Gesundheit.

Nicht nur die Eltern sondern auch die Uromi ist über das neue Familienmitglied beglückt. Noah ist 48 cm groß und 2770g schwer. Sein Vater war bei der Hausgeburt dabei und ist sehr froh, dass das Rettungsteam so schnell vor Ort war.

„Der Kleine war einfach so schnell da. Es verlief alles komplett problemlos“, lacht die junge Mutter als das Johanniter-Team Glückwünsche überbrachte.

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter: www.johanniter.at/fotodownload

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider, Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at