Fit durch die kalte Jahreszeit mit Infrarot und Sauna

Besonders in den kühlen Herbstmonaten ist ein intaktes Immunsystem sehr wichtig. Die angenehme Tiefenwärme einer Infrarot- oder Kombikabine kann die Abwehrkräfte stärken.

Schärding (OTS) - Besonders in den kühlen und feuchten Herbstmonaten ist ein intaktes Immunsystem sehr wichtig. Die angenehme Tiefenwärme einer Infrarot- oder Kombikabine kann hier unterstützend wirken und die Abwehrkräfte stärken.

Infrarotkabine oder Sauna?

Infrarotstrahlen erzeugen Wärme, spenden Energie und verhelfen zu neuer Vitalität. Lange Vorheizzeiten sind in Infrarotkabinen kein Thema: Die Wärmestrahlung erwärmt den Körper direkt. Dadurch erhöht sich die Körperkerntemperatur. Man schwitzt von innen heraus, ohne dass das Herz- Kreislaufsystem belastet wird. Die Lufttemperatur in der Kabine steigt dabei nur auf ca. 40 - 45°C. Durch das Schwitzen in der Infrarotkabine regeneriert sich der Körper schneller, Muskelverspannungen können gelindert und selbst Symptome von rheumatischen Erkrankungen positiv beeinflusst werden. Die Aufstellung einer Infrarotkabine ist in jedem Raum möglich. Sie benötigt nur ca. 1 m² Aufstellfläche und wird an eine normale Steckdose angeschlossen.

Schwitzen in der Infrarotkabine ist die moderne Alternative zum Saunieren. Wichtig ist es, bei der Auswahl auf die richtige technische Konfiguration zu achten. Informationen zu Unterschieden und sonstige relevanten Ausstattungen erhalten Interessenten bei einer kompetenten Fachberatung bei Armstark.

Das Schwitzen in der finnischen Sauna gehört zu den ältesten und traditionellsten Methoden, dem Körper etwas Gutes zu tun. Durch das heiße, trockene Klima in der Sauna kommt es bei 2-3 Durchgängen zu einem intensiven Schwitzerlebnis. Eine Sauna gilt als geselliger Ort, an dem die Familie zusammenkommt. Saunainteressenten sollten sich im Vorfeld über den richtigen Aufstellort und die notwendige Stromversorgung informieren. Auch hier bietet der Spezialist Armstark eine professionelle Beratung und Planung. Oft ist es so, dass einige Mitglieder in der Familie eher das Schwitzen in der Sauna, und andere eher die milde Wärme in einer Infrarotkabine bevorzugen. Armstark bietet auch dafür die perfekte Lösung. Das Beste aus beiden Welten: VidroSol – die perfekte Kombination aus Sauna und Infrarotkabine.

Warum Armstark der richtiger Ansprechpartner ist?

Das Familienunternehmen ist bereits seit 25 Jahren der Experte in Sachen Wellness und wurde für seine besonderen Serviceleistungen als Leitbetrieb ausgezeichnet. Neben zahlreichen ausgestellten Infrarot- und Kombikabinen in sechs Niederlassungen in ganz Österreich finden Kunden bei Armstark Whirlpools, Swim Spas sowie eine dazu passende fahrbare Terrassenabdeckung: die Pool Lounge®. Die kompetenten Verkaufsberater und versierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes, die durch regelmäßige Trainings und Schulungen immer auf dem aktuellsten Stand sind, helfen gern dabei, den Wunsch nach einer Wohlfühloase im eigenen Heim in die Realität umzusetzen. Durch jahrelange Erfahrung am Wellnessmarkt kann sich jeder Kunde sicher sein, auch das Produkt zu erhalten, das zu den individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort passt.

Interesse? Jetzt von den unschlagbaren Herbstangeboten profitieren

Die Armstark Infrarot- und Saunaangebote sind verlockender denn je. Nur im September erhalten Kunden Top-Preise ab 1.990€ auf ausgewählte Kabinen. Um genau das richtige Modell zu finden, kann eine Vielzahl an Modellen vorab unverbindlich getestet werden. Werden auch Sie einer von 99 % zufriedenen Kunden und besuchen Sie Ihre nächstgelegene Armstark Welt in Schärding, Marchtrenk, Graz, Wien, Wörgl oder Rankweil. Mehr Infos unter www.armstark.com

