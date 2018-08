BUCHPRÄSENTATION von Martin Rümmele: GENUG GEJAMMERT

Warum wir gerade jetzt ein starkes, soziales Netz brauchen

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt herzlich zur Buchpräsentation Genug gejammert! - Warum wir gerade jetzt ein starkes, soziales Netz brauchen“ von Martin Schriebl- Rümmele am Donnerstag, 6.9.2018, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien.

Sozial- und Arbeitsreformen: So heiß wird der Herbst!

Martin Rümmele präsentiert am 6.9.2018 sein Buch „Genug gejammert“ über die Änderungen im sozialen Netz und welche Reformen es wirklich braucht, um Sicherheit zu geben und Ängste zu nehmen.

Der Journalist und Gesundheitsinsider Martin Rümmele und der Sozialexperte Martin Schenk haben zusammen mit dem Karikaturisten Gerhard Haderer ein Buch geschrieben, das in Zeiten von Reformen der Krankenkassen, der Mindestsicherung, 12-Stunden-Arbeitstag, Bildungssystem und den drohenden Arbeitskonflikten im Herbst, aktueller denn je ist. Sie zeigen, wovor wir uns wirklich fürchten müssen und warum wir gerade jetzt ein starkes soziales Netz und sozialen Frieden brauchen.

„Was sind die Stärken und was sind die Schwächen, fragt man sich, wenn man etwas verbessern will“, so das Sachbuch. „Im besten Fall führt dies dazu, dass die Schwächen korrigiert und die Stärken optimiert werden. Das gilt auch für das soziale Netz. Dort, wo soziale Probleme steigen, müssen wir gegensteuern, dort, wo soziale Probleme präventiv verhindert werden, müssen wir weiter investieren“, sagt Rümmele. Für echte soziale Sozialreformen brauche es heute wie damals Mut.

„Die Hilfen für die Pflege älterer Personen, die Assistenz für Menschen mit Behinderungen oder die Betreuung des Sprösslings sorgen für Wachstum, stabilisieren die Wirtschaft und stiften sozialen Ausgleich“, so Sozialexperte Schenk. „Österreich liegt mit seinen sozialen Dienstleistungen unter dem EU-Durchschnitt. Hier gibt es viel ungenütztes Potenzial, das wir nicht brach liegen lassen sollten. Mehr Investitionen sind möglich und wünschenswert: sowohl volkswirtschaftlich, weil Jobs entstehen, als auch sozialpolitisch, weil Lücken geschlossen werden, sowie auch familienpolitisch, weil mehr soziale Dienstleistungen im Haushalt erfolgen und Betreuung mit Beruf und Familie besser vereinbar werden kann“.

„Hören wir auf, das soziale Netz krank zu jammern und verbessern wir es dort, wo Lücken entstanden sind“, argumentieren die Autoren. Die positiven Wirkungen des Sozialstaats gehören gestärkt, die Fehlentwicklungen korrigiert. Zur Diskussion, warum gerade jetzt ein starkes, soziales Netz wichtig ist und wie wir es gemeinsam verbessern können - dazu möchte dieses Buch einen Beitrag leisten.





