Hundeversicherung: Beagle-Besitzer tanzen aus der Reihe

Zwei Drittel der Online-Vergleiche für Rassehunde – Kranken-/Unfallversicherung am meisten nachgefragt – große Preisunterschiede zwischen Anbietern

Wien (OTS) - Hundefreunde haben unterschiedliche Zugänge zum Thema Versicherung für ihre vierbeinigen Lieblinge: Während die Einen sie für überflüssig halten suchen andere das Rundum-Sorglos-Paket. Laut einer aktuellen Analyse von Österreichs Tarifvergleichsportal durchblicker.at interessieren sich mehr als doppelt so viele Hundehalter für eine Kranken-/Unfallversicherung als für eine Haftpflichtversicherung. Und ganz aus der Reihe tanzen die Beagle-Besitzer: Obwohl der Beagle in den verfügbaren Statistiken bei weitem nicht unter den beliebtesten Hunderassen zu finden ist, dominiert er die Versicherungsvergleiche für eine kombinierte Haftpflicht- und Kranken-/Unfallversicherung mit fast dreimal so viel Anfragen wie für die zweitplatzierte französische Bulldogge.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Auch der beste Freund des Menschen kann für Ärger sorgen, daher empfehlen wir Hundebesitzern generell, sich zu informieren inwieweit vom Hund verursachte Schäden über die Haushaltsversicherung abgedeckt sind. Falls das nicht ausreichend der Fall ist, sollte man in jedem Fall eine günstige Haftpflichtversicherung abschließen. In Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und der Steiermark ist das sogar vorgeschrieben.“

In der Analyse wurden 64.027 Online-Versicherungsvergleiche im Zeitraum von 1.7.2017 bis 30.6.2018 berücksichtigt, bei 43.482 wurden die Hunde als „reinrassig“ angegeben. Davon wiederum wurden 19.387 Vergleiche für eine reine Kranken-/Unfallversicherung berechnet, 14.894 für eine kombinierte Haftpflicht- und Kranken-/Unfallversicherung und 9.201 für eine reine Haftpflichtversicherung.

Große Preisunterschiede bei Hundeversicherungen

Eine Hundeversicherung muss nicht zwangsläufig viel kosten. Die jährlichen Versicherungsprämien bewegen sich bei einer Haftpflichtversicherung zwischen 28 und 111 Euro, unabhängig davon, ob es sich um Rassehunde wie Chihuahua, französische Bulldogge, Labrador Retriever oder einen Mischling handelt.

Deutlich teurer wird es hingegen bei Kranken-/Unfallversicherungen, hier müssen Hundebesitzer mit einer jährlichen Prämie zwischen 324 und 599 Euro rechnen. Allerdings können ohne Versicherung auch die Kosten für Operationen und Therapien rasch ins Geld gehen, daher ist ein kostenloser Online-Vergleich in jedem Fall empfehlenswert. Wer es der Vielzahl an Beagle-Besitzern gleichtun will und ein Kombinationsangebot für Haftpflicht und Kranken-/Unfallversicherung sucht, muss mit jährlichen Kosten zwischen 361 und 485 Euro rechnen.

„Bei der Versicherungswahl zahlt sich ein individueller Online-Vergleich in jedem Fall aus. Wichtig ist auch der Blick auf die Details, so sollten Hundehalter nicht nur die Deckungssumme oder einen möglichen Selbstbehalt, sondern auch spätere Prämienerhöhungen berücksichtigen“, so Baudisch.

