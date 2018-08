ÖVP-Schwarz zu SV-Überschüssen: „Wo ein Wille, da ein Weg“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die SV-Träger planen 13 Millionen Euro Überschuss und verbessern Leistungen für Patientinnen und Patienten. Volkspartei-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz sieht darin eine deutliche Bestätigung des Reformweges: „Die Maßnahmen der Bundesregierung zeigen Wirkung. Die Sozialversicherungsträger planen Überschüsse und gleichzeitig Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten.“ Die Harmonisierung der Leistungen der Gebietskrankenkassen wird ab September den nächsten wesentlichen Fortschritt bewirken. Für Schwarz ist klar: „Das zeigt, dass die längst überfällige Reform bereits jetzt ein Erfolg ist. Man sieht: Wo ein Wille ist, ist eben auch ein Weg.“

Die Bundesregierung gehe mit der Reform der Sozialversicherungsträger jahrzehntelange Versäumnisse an, so Schwarz weiter: „Der Verwaltungsspeck muss weg, damit wieder mehr bei den Patientinnen und Patienten ankommen kann. Mit der so ersparten ´Gesundheitsmilliarde` können wir den Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin mit voller Kraft angehen. Die bereits heuer erzielten Überschüsse sind ein erster wesentlicher Schritt in die richtige Richtung.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at