Vollziehung einer Festnahmeanordnung

Wien (OTS) - Datum: 15.08.2018

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Adresse: Velden

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang es Beamten des Landeskriminalamtes am 15. August 2018 einen 55-Jährigen in Velden festzunehmen. Der Mann wird wegen Anlagenbetrugs in ca. 40 Fällen mit einem Gesamtschaden von ca. 4,9 Millionen Euro von Deutschland gesucht.

