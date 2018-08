Pressekonferenz: MedAustron »World Forum on Particle Therapy«

MedAustron als Wegbereiter der Ionentherapie für die kommenden Dekaden

Wiener Neustadt (OTS) - Die Krebs-Indikationen für Ionentherapie expandieren, die Technologie entwickelt sich rapide – aber nach wie vor ist die Zahl an Zentren für Ionentherapie weltweit überschaubar. Umso wichtiger ist es, für rasche Fortschritte in der Weiterentwicklung der Therapie eine gemeinsame Vision und dasselbe Ziel zu haben. Auf Initiative von MedAustron und in Kollaboration mit dem MD Anderson Cancer Center (USA) werden Anfang September die weltweit führenden Köpfe der Ionentherapie auf Schloss Grafenegg zusammenkommen, um beim »World Forum on Particle Therapy« gemeinsam die notwendigen Strategien für die Weiterentwicklung der Therapieform in den kommenden Jahren zu entwickeln.

Mit diesem Format wird ein völlig neuer Weg eingeschlagen, denn existierende Konferenzen ermöglichen eine solche Auseinandersetzung nicht. 50 Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt haben die Initiative begeistert aufgenommen und werden in bewusst kleinem Rahmen u.a. erörtern, welchen Beitrag die Ionentherapie künftig in der Heilung von Krebspatienten leisten kann und soll, wo Forschungsschwerpunkte gesetzt und welche Herausforderungen gemeistert werden müssen.

Pressekonferenz MedAustron »World Forum on Particle Therapy«

Die Pressekonferenz gibt einen Ausblick auf diese neue und exklusive Veranstaltung. Es informieren und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung:



Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Klaus Schneeberger, MedAustron-Aufsichtsratsvorsitzender

Prof. Dr. Eugen B. Hug, Ärztlicher Direktor MedAustron



Datum: 22.08.2018, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: MedAustron, Raum »Robert Wilson«, Patientenzufahrt

Marie Curie-Straße 5, 2700 Wiener Neustadt, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

EBG MedAustron GmbH

Mag. (FH) Petra Wurzer

+43 2622 26100 111

petra.wurzer @ medaustron.at