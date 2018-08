Schüsse in Favoriten: Aktuelle kriminalpolizeiliche Informationen

Wien (OTS) - Datum: 15.08.2018

Uhrzeit: Ca. 21:00 Uhr

Adresse: 10., Leibnitzgasse

Wie berichtet ist es in Wien Favoriten am gestrigen Abend zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen. Ein Zeuge gibt an, dass der Grund für die Schüsse ein vorhergegangener Streit zwischen zwei Autolenkern aufgrund zu geringer Fahrgeschwindigkeit gewesen sein soll. Laut ersten Erhebungen des LKA Wien verließ das Opfer (27), nachdem beide Autos zum Stillstand gebracht worden waren, seinen Wagen und begab sich zum Täterfahrzeug. Angeblich wollte er den anderen Lenker auf die niedrige Fahrgeschwindigkeit ansprechen.

Der Täter stieg ebenfalls aus seinem Auto aus, zog eine Faustfeuerwaffe und schoss mehrere Male auf den 27-Jährigen sowie auf dessen 25-jährigen Beifahrer, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits auf der Straße stand. Ob ein Gespräch zwischen den Beteiligten stattgefunden hat, ist noch nicht geklärt. Während der Beifahrer von den Schüssen nicht getroffen wurde, erlitt der 27-jährige Mann drei Schussverletzungen im Bereich der Hüfte und im Beinbereich. Der unbekannte Täter flüchtete nach der Tat mit einem roten Kleinwagen, sein Beifahrer – Identität gleichermaßen unbekannt – flüchtete zu Fuß. Nach beiden Personen wird intensiv gesucht. Das Schussopfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich laut aktuellen Informationen nicht in Lebensgefahr.

