Mit der CAT Travel Guarantee sorgenfrei abfliegen: City Airport Train übernimmt Flugkosten bei Zug-Verspätung

Wien (OTS) - Zug verspätet – Flieger weg? Die CAT Travel Guarantee bringt Reisende garantiert an ihr Ziel: CAT-Kunden, die aufgrund einer Verspätung des Flughafen-Expresszuges von über 30 Minuten ihren Flug verpassen, bekommen die Kosten für ein neues Flugticket erstattet. Sollte die neue Buchung auch einen Aufenthalt nötig machen, übernimmt der CAT auch die Kosten für Hotel und Taxi.



„Der CAT ist bekannt für sehr hohe Pünktlichkeitswerte - sollte es dennoch zu einer Verspätung kommen, stehen für uns die Kunden an erster Stelle! Dank der CAT Travel Guarantee sind sie nun bestens abgesichert“, so die Geschäftsführer des CAT, Michael Forstner und Michael Zach. Mit dem neuen Angebot ermöglicht der CAT seinen Kunden eine gänzlich sorgenfreie Anreise zum Flughafen.



Die Kostenerstattung wurde für die Kunden möglichst einfach gestaltet: man übermittelt dem CAT- Kundenservice Kopien des CAT-Tickets, des verfallenen Flugtickets und des neuen Flugtickets und erhält schnell und unbürokratisch eine Refundierung. Voraussetzung für den Anspruch auf Entschädigung ist die rechtzeitige Anreise zum Flughafen: Reisende müssen die Abfahrtszeit mit dem City Airport Train von Wien Mitte so festlegen, dass sie eine Stunde vor Abflug am Flughafen eintreffen. Für besondere Destinationen (wie etwa Tel Aviv, New York und Toronto) wird auf die Empfehlungen des Flughafen Wiens hingewiesen, welche eine frühere Ankunftszeit am Flughafen vorsehen.

Über den CAT:

Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank kundenorientierter Serviceleistungen wie City-Check-In, persönlicher Beratung durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB.



Mehr Informationen zum City Airport Train auf http://www.cityairporttrain.com



Rückfragen & Kontakt:

Miriam Haumer, MSc, Marketing & PR, City Air Terminal Betriebsgesellschaft mbH., Postfach 1, 1300 Wien-Flughafen, Austria Telefon: +43 (0) 1 7007-38 335

m.haumer @ viennaairport.com