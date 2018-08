Helga Krismer: geplantes Standortentwicklungsgesetz ist völliger Rückschritt

Stellungnahme der Grünen NÖ zeigt deutliche negative Folgen für die Menschen und Umwelt in Niederösterreich

In Niederösterreich werden so viele UVP-pflichtige Verfahren wie in keinem anderen Bundesland abgewickelt. Mit diesem Gesetz werden die bisher spärlichen Rechte der BürgerInnen und Anliegen der Umwelt weiter zurückgetrieben und dies bedeutet daher einen massiven Rückschritt auf allen Linien. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Das von der Bundesregierung geplante Standortentwicklungsgesetz stößt bei Grünen NÖ auf gänzliche Ablehnung. Es handelt sich um "Lex 3. Piste" und Genehmigungslobbyismus.

Die Klubobfrau Helga Krismer erklärt in ihrer Stellungnahme diese Entscheidung: „ In Niederösterreich werden so viele UVP-pflichtige Verfahren wie in keinem anderen Bundesland abgewickelt. Mit diesem Gesetz werden die bisher spärlichen Rechte der BürgerInnen und Anliegen der Umwelt weiter zurückgetrieben und dies bedeutet daher einen massiven Rückschritt auf allen Linien. Mit diesem Gesetz boxt Landeshauptfrau Mikl-Leitner Projekte wie die 3. Piste oder eine Waldviertelautobahn mittels Bundesministerium über jegliche Klima-, Umwelt- und BürgerInneninteressen hinweg durch. Auch die Verkürzung der öffentlichen Auflage für Einwände ist abzulehnen und untergräbt die Informations – und BürgerInnenrechte auf ganzer Linie“.

Die Grünen NÖ werden weiterhin Widerstand gegen Projekte, die im Widerspruch zur Klimakatastrophe stehen wie die 3. Piste, leisten. Es braucht innovative und zukunftsfähige Arbeitsplätze am Standort Niederösterreich und keinen Genehmigungslobbyismus unter dem Deckmantel des öffentlichen Interesses.

„Wir halten mit unser Stellungnahme (https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_02171/imfname_707199.pdf ) fest, dass es kein Bundesland in Österreich geben wird, wo BürgerInnen und Umwelt so unter diesen rückschrittlichen Gesetz leiden werden wie in Niederösterreich“, schließt Helga Krismer ab.

