IGGÖ: Bundesregierung erklärt Muslime zur Zielscheibe

Olgun: „FPÖ hat rote Linie überschritten!"

Wien (OTS/IGGÖ) - Tief erschüttert zeigt sich die IGGÖ anlässlich der aktuellen Social-Media Eigenwerbung der Regierungspartei FPÖ: „Vizekanzler Heinz-Christian Strache verwendet, um das Thema Sozialbetrug zu behandeln, ein Foto mit einer eindeutig als Muslimin erkennbaren Person und suggeriert damit, dass Musliminnen und Muslime pauschal Sozialbetrüger seien. Diese bewusste Provokation gegenüber der muslimischen Community in Österreich ist untragbar und eines Vize-Kanzlers sowie der Bundesregierung nicht würdig", sagt Olgun und fügt an: „Hundertausende Muslime zahlen pünktlich und verlässlich ihre Steuern sowie Abgaben und leisten tagtäglich einen wertvollen Beitrag für das gesellschaftliche Leben in Österreich."

Olgun stellt weiters klar: „Das gesamtstaatliche Schweigen zu dieser bodenlosen Stigmatisierung ist für die Musliminnen und Muslime in Österreich absolut enttäuschend. Offensichtlich ist Islam-Bashing bereits in großen Teilen der Gesellschaft salonfähig geworden, da mittlerweile derartige Äußerungen keinerlei öffentliche Empörung auslösen. Für uns steht aber jedenfalls fest, dass eine rote Linie überschritten wurde."

Abschließend fordert der Präsident der IGGÖ: "In dieser Situation sehe ich Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Pflicht, derartige Untergriffigkeiten seiner Regierungskollegen zu unterbinden."

